Російські повітряні атаки продовжують завдавати величезної шкоди Україні. Так, останній ракетний удар по Вільнянську забрав життя сімох людей та пошкодив об'єкт критичної інфраструктури.

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ППО для України

29 червня у хорватському Дубровнику очільник МЗС України мав зустріч зустрівся з помічником державного секретаря США у справах Європи та Євразії Джеймсом О'Браєном.

Посадовці обговорили питання постачання Україні додаткових систем Patriot.

Ми позитивно відзначили досягнутий прогрес і скоординували подальші кроки на цьому напрямі,

– наголосив Кулеба.

Також темою для дискусії стали спільні зусилля щодо надання Україні додаткової зброї та боєприпасів. Крім того, на порядку денному був майбутній саміт НАТО у Вашингтоні та очікування від нього.

Глава МЗС подякував США за останні важливі рішення, а саме – дозвіл Києву бити по військових цілях в Росії, надання Україні пріоритету в постачанні снарядів для протиповітряної оборони, а також роботу з третіми країнами з метою зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, що США вирішили змінити пріоритети постачання озброєнь іноземним державам. Тепер Україна перша в черзі за ракетами для систем ППО Patriot і NASAMS.

Низка країн погодилися передати нашій країні додаткові "петріоти". За повідомленням ЗМІ, США ведуть переговори з Ізраїлем щодо передачі Україні 8 ЗРК.