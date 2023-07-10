Новый Бухарест или обещанное членство в НАТО: чего ждать от исторического саммита в Вильнюсе

11 июля в Вильнюсе стартует саммит НАТО, который, несомненно, станет историческим. Лидеры НАТО официально рассмотрят заявку Украины на членство и должны определить дальнейшие отношения. Поэтому от этого события немало ожиданий, ведь возникает главный вопрос – станет ли Украина членом НАТО и когда вообще это произойдет.

Украина подала заявку на членство в НАТО еще 30 сентября 2022 года. С тех пор было немало заявлений от лидеров Альянса, однако именно на саммите в литовской столице НАТО должно согласовать единую позицию и ответить на заявку Украины. О том, что могут предложить в Вильнюсе и какое это окажет влияние на наше государство – читайте в материале 24 Канала.

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Ожидание Украины от саммита НАТО

В преддверии саммита лидеры НАТО проводят переговоры и консультации относительно того, что они могут предложить Украине. В то же время наше государство уже неоднократно отмечало, чего именно мы ждем на саммите в Вильнюсе.

Вступление в НАТО прописано в нашей Конституции, а 30 сентября 2022 года Украина официально подала заявку на членство в НАТО, однако на пути к членству сейчас есть серьезное препятствие – война.Дело в том, что едва ли не главным принципом Альянса является коллективная оборона – нападение на одного члена НАТО означает нападение на все страны, являющиеся его частью. Это подразумевает Статья 5.



Зеленский, Стефанчук и Шмыгаль подписали заявку на вступление в НАТО 30 сентября 2022 года / Фото Офиса Президента

Сейчас в Украине идет полномасштабная война и вступление нашего государства в НАТО во время противостояния означало бы, что Альянс соглашается вступить в войну против России. Этого западные лидеры не хотят.

Принять воюющую страну в Альянс даже на условиях того, что в отношении нее определенное время не будет применена Статья 5 – политическое самоубийство для НАТО, которое может показать его слабость.

Хотя союзники обсуждали и другие варианты, о которых мы расскажем дальше.

Официальный Киев понимает, что вступление в НАТО во время войны маловероятно. Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мы не рассчитываем на вступление в НАТО во время войны, ожидая, что этого не может произойти. Однако на саммите НАТО в Вильнюсе Украина ожидает четких сигналов о том, что мы непременно станем членами Альянса, а также получим дорожную карту и поддержку от партнеров на этом пути.

Во время войны мы хотим получить четкий сигнал, что мы станем членами НАТО,

– подчеркнул президент.

За несколько дней до саммита глава государства отметил, что сейчас нет еще окончательного результата, который Украина может получить в Вильнюсе.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "ЕП" отметила, что Украина ожидает приглашения в НАТО во время саммита, однако если этого не произойдет, то придется менять стратегию. Решение в Вильнюсе запустит ряд процессов, и если Украину не пригласят в Альянс, то официальный Киев будет вынужден сместить фокус внимания с вопроса вступления на вопрос гарантий безопасности.

То есть если мы имеем отсроченное или непринято решение в Вильнюсе относительно членства Украины в НАТО, это означает, что именно гарантии безопасности тогда являются основными. Поэтому, очевидно, смещаются акценты,

– объяснила Стефанишина.

В то же время вице-премьер подчеркнула, что членство Украины в НАТО является самой дешевой гарантией безопасности. Кроме того, Стефанишина убеждена, что даже если в Вильнюсе лидеры НАТО не пригласят Украину в Альянс, мы непременно станем его частью в будущем.

Возможно или не совсем: может ли Украина сейчас стать членом НАТО

По данным Киевского международного института социологии, 89% украинцев хотят видеть наше государство в НАТО. И во всех регионах абсолютное большинство поддерживают такой шаг: от 79% на Востоке и до 93% на Западе.То есть, как отмечают аналитики, общество наконец-то консолидировалось по этому вопросу и демонстрирует единое мнение, ведь до полномасштабного вторжения мнения по регионам очень различались.

Перед союзниками сейчас стоит непростая задача, поэтому долгое время страны НАТО обсуждали свои дальнейшие действия и то, какое же решение принять в отношении Украины, ведь, как уже отмечалось, просто принять воюющую страну в Альянс – это равноценное вступлению в войну против России, чего НАТО точно не хочет.

Еще в мае изданиеThe New York Times опубликовало материал, в котором говорилось про 2 основных варианта того, что можно предложить Украине.

Первый предполагает выведение отношений между Украиной и Альянсом на новый уровень без предоставления членства . Для этого Альянс может предоставить Украине статус полноправного члена, а не приглашенного участника Совета Украина – НАТО. Этот статус позволил бы украинской стороне при необходимости созывать встречи и организовывать консультации с другими членами Альянса, и открывает новые сферы для сотрудничества с перспективой членства.

. Для этого Альянс может предоставить Украине статус полноправного члена, а не приглашенного участника Совета Украина – НАТО. Этот статус позволил бы украинской стороне при необходимости созывать встречи и организовывать консультации с другими членами Альянса, и открывает новые сферы для сотрудничества с перспективой членства. Другой же вариант более интересный. По данным СМИ, союзники обсуждали перспективу использования "немецкого сценария". То есть, принять в НАТО часть Украины, а после деоккупации территорий принять полностью. В этом контексте партнеры опирались на опыт Западной Германии, которая в 1955 году стала частью НАТО, а после падения Берлинской стены и объединения страны Восточная Германия автоматически стала частью Альянса.



Территория Германии, отмеченная зеленым цветом, стала членом НАТО в 1955 году.

И все же этот вариант имеет много критиков, и его реализация остается непонятной.

Дело в том, что в 1955 году ФРГ и ГДР существовали как два признанных независимых государства и не находились в состоянии войны. Здесь же ситуация другая – в нашей стране война, а почти 20% территории до сих пор в оккупации.



Карта боевых действий в Украине / DeepState

СМИ тогда не раскрывали варианты реализации этого плана.

То есть по какому принципу пришлось бы выбирать, какая часть Украины будет в НАТО, а какая нет? Например, войдет ли в НАТО Черниговщина и Сумщина, приграничные районы которых ежедневно обстреливает Россия? Станет ли частью Альянса Николаевская область, 3 населенных пункта которой на Кинбурнской косе до сих пор в оккупации? А как насчет Днепропетровской области, ведь каждый день Россия обстреливает Никопольский район?

Кроме того, такой вариант означал бы своего рода легитимизацию разделения Украины, ведь следует отметить, что россияне уже провозглашали аннексию АР Крым, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Народный депутат Катерина Бобровская назвала такой вариант маловероятным, учитывая, что ситуация Украины и ФРГ совершенно разная. Да и не факт, что условные США или Германия согласятся на такую перспективу.

Для нас стоит вопрос, во-первых, отвоевывание своих территорий. Давайте не будем загонять себя в иллюзии. Я отношусь скептически, считая США – примером, за которым будут следовать другие страны, и немцы не готовы нам сегодня показать какие-либо форматы членства в Альянсе,

– отметила депутат.

Нужны не слова, а действия: как избежать Бухареста 2.0

15 лет назад в Бухаресте уже проходил исторический для Украины саммит НАТО. Тогда наше государство и Грузия получили заверение, что в будущем мы станем членами Альянса, но это никоим образом не было подкреплено – ни Плана действий по членству, ни конкретных сроков страны не получили.

Дело тогда было в том, что тогдашние канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози не хотели идти на конфронтации с Кремлем, который не очень хотел терять зоны влияния на постсоветском пространстве. Но это имело трагические последствия – после саммита первой под удар попала Грузия, на которую напала Россия.

Через 6 лет такая же участь выпала и Украине. Что в одном случае, что в другом Кремль не наказали за эти преступления, поэтому Владимир Путин решил, что и полномасштабная война сойдет ему с рук.



Саркози, Путин и Меркель / Фото AP

Потому на этот раз Украина и желает получить конкретные сигналы, а не просто слова. Нужна конкретика. К примеру, за день до саммита лидеры НАТО согласовали первое конкретное решение относительно Украины – мы будем вступать в Альянс без ПДЧ.

Что такое ПДЧ План действий по членству в НАТО – это программа для кандидатов на вступление в Альянс, направленный на внедрение программы мер, направленных на содействие стран-претендентов в их подготовке к возможному будущему вступлению в НАТО в качестве членов Альянса.



Такой план разрабатывается индивидуально для каждого кандидата с учетом текущей ситуации в стране и тех изменений, которых необходимо достичь. Однако это не является обязательной частью процедуры вступления, и решение по этому поводу принимают союзники. Сейчас ПДЧ есть только у Боснии и Герцеговины, а Финляндия стала членом НАТО без плана действий, на таком же пути и Швеция.

Отсутствие ПДЧ в процессе вступления Украины – это существенное сокращение пути в Альянс, ведь тогда фактически остается только процедура ратификации соответствующего протокола после его подписания. Здесь уже вопрос только по времени и политической воле партнеров.

Однако главной задачей сейчас для союзников становится то, как бы не повторить саммит в Бухаресте, не разочаровать Украину и прийти к общему согласию по дальнейшим действиям. Очевидно только одно – чтобы не было Бухареста 2.0, нужны не только слова, но и конкретные действия, которых Украина ждет от партнеров.

Какая позиция членов НАТО в отношении Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники могут предоставить приглашение Киеву о вступлении, когда согласуют, что условия членства Украины отвечают необходимым потребностям. То есть, решение о вступлении Украины будет происходить по принципу единогласия и сейчас требуется согласие 31 государства.

В преддверии саммита 22 члена Альянса документально засвидетельствовали поддержку вступления Украины, подписав совместные декларации. Речь идет о:

Словакии;

Польше;

Литве;

Латвии;

Эстонии;

Финляндии;

Норвегии;

Исландии;

Канаде;

Дании;

Германии;

Чехии;

Румынии;

Черногории;

Словении;

Италии;

Нидерландах;

Бельгии;

Франции;

Испании;

Болгарии;

Португалии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган во время визита Владимира Зеленского в Стамбул также открыто поддержал членство Украины в Альянсе, заявив, что наше государство этого заслуживает. Однако декларацию между Украиной и Турцией не подписали.

В то же время, декларацию подписала также Швеция – страна, которая, вероятно, станет 32-м членом Альянса, поскольку сейчас ожидает ратификации протокола о вступлении со стороны Венгрии и Турции.

Документально стремление Украины еще не поддержали Албания, Греция, Северная Македония, Люксембург, США, Великобритания, Хорватия и Венгрия.

В большинстве своем западные лидеры выступают за то, чтобы Украина стала частью НАТО не во время войны, а после ее завершения. В то же время президент США Джо Байден накануне заявил, что Украина еще не готова к членству.

Я не думаю, что она (Украина – 24 Канал) готова к членству в НАТО. Я не думаю, что у НАТО существует единогласие относительно того, вводить ли Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны. Но я думаю, что преждевременно говорить, призывать к голосованию сейчас... Потому что необходимо выполнить другие требования, включая демократизацию и некоторые другие вопросы,

– заявил Байден на днях.

Бывший представитель Государственного департамента США Курт Волкер подверг резкой критике заявление Байдена, заявив, что это не Украина не готова к вступлению в НАТО, а Альянс не готов принять Украину.

, что в преддверии саммита в Вильнюсе Джо Байден посетил Великобританию и встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком, который убежден, что Украина должна быть членом НАТО, однако документально свою поддержку Лондон пока не засвидетельствовал.Лидеры США и Великобритании обсудили вопросы вступления в НАТО Швеции и поддержки Украины, но каким будет результат встречи – вероятно, мы увидим уже непосредственно на саммите.

Кто действительно может стать камнем преткновения в этом процессе, так это Венгрия, с которой отношения у Украины сейчас достаточно напряжены. В частности, причина в том, что Будапешт часто подыгрывает Кремлю, призывает прекратить военную помощь и блокирует важные для Украины решения, требуя отмены санкций против венгерского OTP Bank как международных спонсоров войны.

Однако особого внимания стоит позиция Литвы. Ранее президент Гитанас Науседа страны публично заявил, что Литва как участница Альянса оставляет за собой право ветировать итоговую резолюцию, если она не будет отвечать ее интересам. Если Вильнюс действительно пойдет на этот шаг, лидерам НАТО придется заново проводить процесс переговоров, чтобы прийти к соглашению, поскольку саммит не может завершиться без итогового документа.

Зеленский едет не для протокола: какие решения примут на саммите

Вопрос присутствия президента Владимира Зеленского на саммите долгое время зависал в воздухе, пока 10 июля этот факт не подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Украинский лидер прибудет на саммит 12 июля.

Накануне в Офисе Президента, отвечая на вопрос о том, прибудет ли глава государства в Вильнюс, отмечали, что Владимир Зеленский не поедет для протокола, а за реальными шагами и важными решениями. С декабря прошлого года это главная стратегия зарубежных визитов президента, начиная с решения США о предоставлении ЗРК Patriot после визита президента в Вашингтон, заканчивая возвращением командиров "Азовстали" из Турции после визита в Стамбул.

Во время пресс-конференции в Вильнюсе Столтенберг пообещал пакет решений для Украины. Этот пакет впервые был представлен в Осло на неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО и до сих пор находится в стадии согласования. Поэтому все детали генсек НАТО не раскрыл, однако очертил главные элементы.

Я выдвинул соответствующий пакет, в который входили три элемента. Первый – это программа практической поддержки – для того, чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между украинскими силами и силами НАТО, чтобы приблизить Украину к НАТО. Второй – это создание Совета Украина – НАТО. Это платформа для проведения консультаций и совместного принятия решений. И третье – это отменить потребность в том, чтобы существовал План действий по членству. Таким образом, процесс присоединения Украины к НАТО будет без этапа ПДЧ,

– рассказал Столтенберг.

Но окончательный пакет еще не одобрен, и дискуссии продолжаются. Поэтому окончательных решений следует ожидать уже во время саммита.

Что можно сказать с уверенностью – на саммите лидеры НАТО поддержат Украину тем или иным способом и заверят в готовности оказывать помощь столько, сколько это потребуется, и могут выделить пакет финансовой поддержки военных нужд нашего государства.

Также почти точно можно сказать о том, что Украина будет вступать в НАТО без ПДЧ. Однако более конкретные шаги мы увидим только во время саммита, который несомненно станет историческим. Вопрос только в том, в каком смысле.