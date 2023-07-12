Отмена ПДЧ или что-то большее: какой максимум Украина может получить в Вильнюсе

Одним из решений, принятых на саммите НАТО в Вильнюсе, является отмена Плана действий по членству на пути Украины в Альянс. Однако для Украины важно приложить максимум усилий, чтобы получить желаемый результат.

Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, чего именно могла бы достичь Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

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Должны получить сейчас

По его мнению, приемлемым для Украины решением НАТО было бы предоставить нам определенные гарантии.

Это приглашение в семью НАТО, движение к которой начнется сразу после окончания войны. Но получить это приглашение мы должны сейчас,

– подчеркнул политолог.

Он предположил, что, возможно, Украина продолжит воевать еще долгое время. И после завершения боевых действий мог бы запуститься процесс вступления Украины в НАТО.

Николай Давыдюк предположил, какое бы решение НАТО о членстве Украины в Альянсе было бы приемлемым для Киева: смотрите видео

Есть преграда

Однако у Украины тоже имеется "домашнее задание" – выполнить реформы, на которых настаивает Альянс. Кроме того, обеспечить поддержку стран-участниц НАТО в отношении членства Украины. При этом Россия будет подкупать западных депутатов, политиков, чтобы они лоббировали ее интересы и не поддерживали вступление Украины в Альянс.

Существует еще один вариант членства Украины в НАТО, при котором 5-я статья распространялась бы на неоккупированную Россией территорию Украины. Этот вариант также был бы приемлем. Однако Запад не соглашается на него,

– подчеркнул он.

Однако на пути в НАТО для Украины еще одна преграда – коррупция и отдельные люди, которые назначали этих коррупционеров. В частности, говорится о членах партии ОПЗЖ и сторонниках "русского мира" скрываются в странах НАТО.

"Украина должна выиграть благодаря коррупционерам, а не наоборот – коррупционеры благодаря Украине", – подчеркнул Николай Давидюк.

Саммит НАТО в Вильнюсе: важное

Сегодня на полях саммита должна состояться встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена. Как сообщали в Офисе Президента Украины, Зеленский планировал обсудить с Байденом, в частности, членство Украины в НАТО и ускоренные поставки оружия.

Итогом первого дня саммита стало коммюнике, в котором так и не появилось приглашение в Альянс нашей страны. Однако в нем было сказано, что НАТО может пригласить Украину, когда будет согласование со стороны союзников, и Киев выполнит определенные условия.

Также в коммюнике не были указаны конкретные даты и условия вступления Украины в Альянс.