Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал 24 Каналу, что генерал-майор Буданов таким образом предостерегает от чрезмерного оптимизма, связанного с саммитом в Вильнюсе.
Важно "Внутринатовский революция": Литва сделала громкое заявление относительно Украины накануне саммита НАТО
Украина станет ближе к НАТО
В Украине те, кто хотел бы, чтобы на саммите НАТО решились все вопросы и Украину приняли в Альянс, к сожалению, будут разочарованы – такого не будет.
"Для этого есть как объективные причины – Украина продолжает воевать с ядерным государством. И понятно, что НАТО не хочет таким образом автоматически быть физически втянут в эту войну", –подчеркнул представитель ГУР.
В украинской разведке рассказали о последствиях для Украины саммита в Вильнюсе: смотрите видео
Также есть субъективные предпосылки. Многие политические элиты в мире и в частности в Альянсе необходимо еще убедить, что другого правильного пути для НАТО, для Запада и для цивилизованного мира нет.
"Я убежден, что эти аргументы Украина и наши союзники найдут. И в результате этого саммита Украина точно станет сильнее. Будут не только сигналы, но и конкретные шаги – сейчас уже частично анонсированы и публично известные. И после саммита в Вильнюсе Украина выйдет ближе к Североатлантическому альянсу", – уверен Андрей Юсов.
Что сказал Кирилл БудановГлава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию The Times отметил, что видел черновики речей союзников Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. Поэтому он предположил, что Украину не пригласят во время этого события в Альянс. Он подчеркнул, что будут звучать "определенные слова", но больше ничего украинцам не стоит ожидать.
Саммит НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Президент Украины Владимир Зеленский прибудет на саммит Альянса. Он отметил, что будут обновлены политические связи Украины и Альянса. Кроме того, Зеленский примет участие в инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО.
- Также Генсек заявил, что Украина может получить приглашение на вступление в НАТО. Это может произойти, когда союзники нашего государства договорятся о том, что условия членства Украины соответствуют необходимым нормам. В то же время, Столтенберг надеется, что в Альянсе придут к соглашению о возможности вступления Украины в НАТО без аспектов ПДЧ.
- Кроме того, на саммите Киеву предложат пакет решений, которые должны поддержать Украину в войне с Россией, а также поспособствуют будущему членству в Альянсе. Этот пакет решений имеет 3 составляющие: программу практической поддержки; создание платформы Совета Украина – НАТО; отмена Плана действий по членству для Украины.