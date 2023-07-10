Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що генерал-майор Буданов у такий спосіб застерігає від надмірного оптимізму, пов'язаного з самітом у Вільнюсі.
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Україна стане ближче до НАТО
В Україні ті, хто хотів би, щоб на саміті НАТО вирішилися б всі питання і Україну прийняли в Альянс, на жаль, будуть розчаровані – такого не буде.
"Для цього є як об'єктивні причини – Україна продовжує воювати з ядерною державою. І зрозуміло, що НАТО не хоче у такий спосіб автоматично бути втягнутий фізично в цю війну", – наголосив представник ГУР.
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Також існують суб'єктивні причини. Багато політичних еліт у світі та зокрема в Альянсі потрібно ще переконати, що іншого правильного шляху для НАТО, для Заходу та для цивілізованого світу немає.
"Я переконаний, що ці аргументи Україна та наші союзники знайдуть. І внаслідок цього саміту Україна точно стане сильнішою. Будуть не лише сигнали, але й конкретні кроки – зараз вже частково анонсовані й публічно відомі. І після саміту у Вільнюсі Україна вийде ближчою до Північноатлантичного альянсу", – впевнений Андрій Юсов.
Що сказав Кирило БудановГлава української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Times зазначив, що бачив чернетки промов союзників України на саміті НАТО у Вільнюсі. А тому він припустив, що Україну не запросять під час цієї події до Альянсу. Він наголосив, що будуть лунати "певні слова", але більше нічого українцям не варто очікувати.
Саміт НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Президент України Володимир Зеленський прибуде на саміт Альянсу. Він наголосив, що будуть оновленні політичні зв'язки України та Альянсу. Крім того, Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна – НАТО.
- Також Генсек заявив, що Україна може отримати запрошення щодо вступу до НАТО. Це може відбутися, коли союзники нашої держави домовляться про те, що умови членства України відповідають необхідним нормам. Водночас Столтенберг сподівається, що в Альянсі дійдуть згоди щодо можливості вступу України до НАТО без аспектів ПДЧ.
- Крім того, на саміті Києву запропонують пакет рішень, які мають підтримати Україну у війні з Росією, а також сприятимуть майбутньому членству в Альянсі. Цей пакет рішень має 3 складові: програму практичної підтримки; створення платформи Ради Україна – НАТО; скасування Плану дій щодо членства для України.