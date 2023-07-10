Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що генерал-майор Буданов у такий спосіб застерігає від надмірного оптимізму, пов'язаного з самітом у Вільнюсі.

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Україна стане ближче до НАТО

В Україні ті, хто хотів би, щоб на саміті НАТО вирішилися б всі питання і Україну прийняли в Альянс, на жаль, будуть розчаровані – такого не буде.

"Для цього є як об'єктивні причини – Україна продовжує воювати з ядерною державою. І зрозуміло, що НАТО не хоче у такий спосіб автоматично бути втягнутий фізично в цю війну", – наголосив представник ГУР.

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Також існують суб'єктивні причини. Багато політичних еліт у світі та зокрема в Альянсі потрібно ще переконати, що іншого правильного шляху для НАТО, для Заходу та для цивілізованого світу немає.

"Я переконаний, що ці аргументи Україна та наші союзники знайдуть. І внаслідок цього саміту Україна точно стане сильнішою. Будуть не лише сигнали, але й конкретні кроки – зараз вже частково анонсовані й публічно відомі. І після саміту у Вільнюсі Україна вийде ближчою до Північноатлантичного альянсу", – впевнений Андрій Юсов.

Що сказав Кирило Буданов Глава української розвідки Глава української розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Times зазначив, що бачив чернетки промов союзників України на саміті НАТО у Вільнюсі. А тому він припустив, що Україну не запросять під час цієї події до Альянсу. Він наголосив, що будуть лунати "певні слова", але більше нічого українцям не варто очікувати.

Саміт НАТО у Вільнюсі 11 – 12 липня