Возможны "торги": каким для Украины будет саммит НАТО в Вашингтоне

В Вашингтоне 9 –11 июля запланирован саммит НАТО. Одну из тем, которую будут обсуждать представители стран, входящих в Североатлантический альянс – предоставление военной помощи Украине. А вот отказ вступления Украины в НАТО может стать предметом "торгов" на переговорах, которые предлагает Путин.

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк озвучил 24 Каналу, что, по его мнению, этот саммит будет чрезвычайно комплиментарным по отношению к Украине, кроме самого факта принятия ее в НАТО. Он прогнозирует, что будут своеобразные "соревнования" между саммитом вильнюсским и вашингтонским, но только в стилистике.

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Общая концепция саммита в Вашингтоне будет заключаться в том, что Украина будет членом НАТО и что ей нужно помочь в войне с Россией, чтобы она вышла из нее победителем.

Отказ вступления Украины в НАТО будет предметом "торгов"

Председатель общественной организации "Украина в НАТО" отметил, что Россия сядет за стол так называемых мирных переговоров с Украиной только в случае, если та откажется от вступления в НАТО. Романюк настаивает, что такой сценарий станет проигрышным для Украины, ведь через несколько лет не исключено, что Россия снова может вторгнуться на украинскую территорию, зная, что та не находится в составе Североатлантического альянса.

Украина должна победить военным путем, только такой вариант позволит ей без каких-либо обсуждений вступать в НАТО или нет, завершить эту войну. Нужны ли нам эти переговоры такой ценой, что мы должны будем отказаться от вступления в НАТО?,

– задается вопросом Романюк.

Что ожидать от саммита в Вашингтоне

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что во время саммита члены НАТО планируют обсудить оказание помощи Украине, которая предполагается в военной и оборонной поддержке. В частности, по поставкам дополнительного оружия и ПВО. Еще одна важная задача саммита – подготовить более четкую формулировку, что Украина станет членом Североатлантического альянса.