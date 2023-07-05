Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. Он добавил, что партнеры испытывают Украину, насколько мы можем прогнуться.

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Украина имеет право давить

НАТО – это наши партнеры, и они не могут нас сломать или шантажировать так, как это делает Россия. Украина использует механизмы конструктивного диалога В нем есть нюансы, когда кто хочет пережать аргументами, а не шантажом.

Сейчас очень важно, чтобы нас никто не пережал аргументами. Хотя у украинцев есть контраргумент – они будут жить, а мы выживаем.

Я хочу, чтобы Украине предоставили оружие и конкретную перспективу в НАТО. Нам не нужно частями получать, ведь мы не та страна, которая была в 2013 году. Мы имеем право морально давить,

– сказал Лесной.

То, что сейчас происходит, это о выживании. Ведь когда смотреть на войну по телевизору это одно, а каждый день терять лучших, территорию, инфраструктуру – совсем другое.

Почему украинцы имеют моральное право давить на Альянс: смотрите видео

Как Украина давит на НАТО