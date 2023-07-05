Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. Он добавил, что партнеры испытывают Украину, насколько мы можем прогнуться.
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Украина имеет право давить
НАТО – это наши партнеры, и они не могут нас сломать или шантажировать так, как это делает Россия. Украина использует механизмы конструктивного диалога В нем есть нюансы, когда кто хочет пережать аргументами, а не шантажом.
Сейчас очень важно, чтобы нас никто не пережал аргументами. Хотя у украинцев есть контраргумент – они будут жить, а мы выживаем.
Я хочу, чтобы Украине предоставили оружие и конкретную перспективу в НАТО. Нам не нужно частями получать, ведь мы не та страна, которая была в 2013 году. Мы имеем право морально давить,
– сказал Лесной.
То, что сейчас происходит, это о выживании. Ведь когда смотреть на войну по телевизору это одно, а каждый день терять лучших, территорию, инфраструктуру – совсем другое.
Почему украинцы имеют моральное право давить на Альянс: смотрите видео
Как Украина давит на НАТО
- Глава государства Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байден пригласить Украину в НАТО уже сейчас. Зеленский отметил, что Байден принимает решение о том, будет ли Украина в НАТО или нет.
- Президент также подчеркнул, что Украина нуждается в четких сигналах от партнеров. Речь идет об определении будущего нашей страны, то есть ее членства в Альянсе после победы.
- Зеленский не будет присутствовать на саммите НАТО, если лидеры не проявят мужества. У него нет причин и времени туда ехать, если не будет результата на мероприятии.