Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. Він додав, що партнери випробовують Україну, наскільки ми можемо прогнутися.
Читайте також Україна – нетиповий кандидат НАТО: які перепони виникають перед нашою державою
Україна має право тиснути
НАТО – це наші партнери й вони не можуть нас зламати чи шантажувати так, як це робить Росія. Україна використовує механізми конструктивного діалогу. В ньому є нюанси, коли хтось хоче перетиснути аргументами, а не шантажем.
Зараз дуже важливо, щоб нас ніхто не перетиснув аргументами. Хоча українці мають контраргумент – вони будуть жити, а ми виживаємо.
Я хочу, щоб Україні надали зброю й конкретну перспективу в НАТО. Нам не потрібно частинами отримувати, адже ми не та країна, яка була у 2013 році. Ми маємо право морально тиснути,
– сказав Лісний.
Те, що зараз відбувається це про виживання. Адже, коли дивитись на війну по телевізору це одне, а щодня втрачати найкращих, територію, інфраструктуру – зовсім інше.
Чому українці мають моральне право тиснути на Альянс: дивіться відео
Як Україна тисне на НАТО
- Глава держави Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз. Зеленський зауважив, що Байден приймає рішення про те, чи буде Україна в НАТО, чи ні.
- Президент також наголосив, що Україна потребує чітких сигналів від партнерів. Мовиться про окреслення майбутнього нашої країни, тобто її членства в Альянсі після перемоги.
- Зеленський не буде присутній на саміті НАТО, якщо лідери не проявлять мужності. У нього немає причин і часу туди їхати, якщо не буде результату на заході.