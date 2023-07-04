Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він додав, що Україна правильно вибудовує зовнішні стосунки з Північноатлантичним альянсом.

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Ключова проблема України

У військовому плані Альянс практично не має питань до України на відміну від безпекового. У жодній країні НАТО немає такої структури влади й ситуації, яка у нас.

Україна – нетиповий кандидат НАТО,

– наголосив голова аналітично-адвокаційної організації.

Внутрішня проблема України полягає у реформах, особливо демократизації. Ззовні ми поводимо себе правильно.

"Треба сприймати Вільнюський саміт у прямій зв'язці з Вашингтонським, який відбудеться наступного року. Хочеться, щоб до нього ми підійшли з більш узгодженою позицією із західними партнерами", – підсумував голова аналітично-адвокаційної організації.

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Фобія США

Голова аналітично-адвокаційної організації припускає, що меседж Зеленського викликав роздратування у деяких мешканців Білого дому, адже американські політики не люблять непередбачуваних ініціатив. Сполучені Штати прагнуть все контролювати. До того ж навряд чи цю заяву Офіс президента узгоджував з Білим домом. Українська дипломатія діє "ініціативно-наступально" й, безумовно, це виправдано з погляду нашої держави.

Зеленський вибудував чудові стосунки з багатьма західними лідерами, зокрема й з президентом Байденом. Однак таке звернення ставить лідера США у непросту ситуацію. В адміністрації президента Америки досі немає розуміння, що робити далі.

"Україна виграла, а що робити далі? Що робити з Росією? Як забрати у неї ядерну зброю? Це той кошмар, який американці переживали під час розпаду СРСР. У них ця фобія не зникла", – сказав Рибачук.

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