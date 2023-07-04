Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он добавил, что Украина правильно выстраивает внешние отношения с Североатлантическим альянсом.

Важно Саммит НАТО может быть не об Украине: о чем будут говорить члены Альянса в Вильнюсе

Ключевая проблема Украины

В военном плане Альянс практически не имеет вопросов к Украине в отличие от безопасности. Ни в одной стране НАТО нет такой власти и ситуации, которая у нас.

Украина – нетипичный кандидат НАТО,

– подчеркнул глава аналитико-адвокационной организации.

Внутренняя проблема Украины заключается в реформах, особенно демократизации. Внешне мы ведем себя правильно.

"Нужно воспринимать Вильнюсский саммит в прямой связке с Вашингтонским, который состоится в следующем году. Хочется, чтобы к нему мы подошли с более согласованной позицией с западными партнерами", – подытожил Рыбачук.

Что останавливает НАТО на пути принятия Украины в Альянс: смотрите видео

Фобия США

Глава аналитико-адвокационной организации предполагает, что месседж Зеленского вызвал раздражение у некоторых жителей Белого дома, ведь американские политики не любят непредсказуемые инициативы. Соединенные Штаты стремятся все контролировать. К тому же, вряд ли это заявление Офис президента согласовывал с Белым домом. Украинская дипломатия действует "инициативно-наступательно" и, безусловно, это оправдано с точки зрения нашего государства.

Зеленский выстроил прекрасные отношения со многими западными лидерами, в том числе и с президентом Байденом. Однако такое обращение ставит лидера США в непростую ситуацию. У администрации президента Америки до сих пор нет понимания, что делать дальше.

"Украина выиграла, а что делать дальше? Что делать с Россией? Как забрать у нее ядерное оружие? Это тот кошмар, который американцы переживали во время распада СССР. У них эта фобия не исчезла", – сказал Рыбачук.

Что известно о вступлении Украины в НАТО: последние новости