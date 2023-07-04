Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он добавил, что Украина правильно выстраивает внешние отношения с Североатлантическим альянсом.
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Ключевая проблема Украины
В военном плане Альянс практически не имеет вопросов к Украине в отличие от безопасности. Ни в одной стране НАТО нет такой власти и ситуации, которая у нас.
Украина – нетипичный кандидат НАТО,
– подчеркнул глава аналитико-адвокационной организации.
Внутренняя проблема Украины заключается в реформах, особенно демократизации. Внешне мы ведем себя правильно.
"Нужно воспринимать Вильнюсский саммит в прямой связке с Вашингтонским, который состоится в следующем году. Хочется, чтобы к нему мы подошли с более согласованной позицией с западными партнерами", – подытожил Рыбачук.
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Фобия США
Глава аналитико-адвокационной организации предполагает, что месседж Зеленского вызвал раздражение у некоторых жителей Белого дома, ведь американские политики не любят непредсказуемые инициативы. Соединенные Штаты стремятся все контролировать. К тому же, вряд ли это заявление Офис президента согласовывал с Белым домом. Украинская дипломатия действует "инициативно-наступательно" и, безусловно, это оправдано с точки зрения нашего государства.
Зеленский выстроил прекрасные отношения со многими западными лидерами, в том числе и с президентом Байденом. Однако такое обращение ставит лидера США в непростую ситуацию. У администрации президента Америки до сих пор нет понимания, что делать дальше.
"Украина выиграла, а что делать дальше? Что делать с Россией? Как забрать у нее ядерное оружие? Это тот кошмар, который американцы переживали во время распада СССР. У них эта фобия не исчезла", – сказал Рыбачук.
Что известно о вступлении Украины в НАТО: последние новости
- Федеральный канцлер Олаф Шольц и еще несколько союзников Германии по Альянсу разделяют мнение, что вступление Украины в состав НАТО предполагает завершение войны с Россией.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба накануне саммита НАТО призвал Германию не повторять ошибок экс-канцлер Германии Ангелы Меркель.
- Президент Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите НАТО, если лидеры не проявят мужества. У него нет причин и времени туда ехать, если не будет результата на мероприятии.