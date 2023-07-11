Споры о ПДЧ и новая военная помощь Украине: эксклюзивные детали саммита НАТО

В Вильнюсе начался двухдневный саммит Североатлантического альянса. Главной темой нынешнего саммита НАТО является Украина. Однако внутри блока до сих пор продолжаются дискуссии относительно нашей страны.

Как отметила корреспондентка 24 Канала из Вильнюса София Назаренко, в настоящее время в столицу Литвы прибывают лидеры стран-членов Альянса. Во вторник, 11 июля, в Вильнюс прибудет и Президент Украины Владимир Зеленский.

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Финальное решение еще не принято

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что государства-члены Альянса согласовывают, как будет выглядеть финальное коммюнике в отношении нашей страны.

К сожалению, накануне саммита лидеры не смогли принять решение, в частности из-за того, что Германия блокирует отмену ПДЧ для Украины. В случае принятия такого решения Украина сможет вступить в НАТО по примеру Финляндии, которая присоединилась без выполнения особых условий.

В то же время, генсек Альянса Йенс Столтенберг положительно оценивает финальное решение и политический сигнал, который получит Украина. Члены НАТО неоднократно заявляли, что двери Альянса открыты, однако украинцам нужны более конкретные результаты.

Кроме того, украинская сторона ожидает предоставления или согласования гарантий безопасности на промежуточный период, пока будет продолжаться присоединение. Ведь Украина осознает, что пока идет война – вступление в НАТО невозможно.

Киев стремится к усилению военной помощи. В частности, появилась информация, что Берлин может предоставить оружие. К тому же, Украина рассчитывает на согласование многолетней программы поддержки со стороны Альянса. Она может помочь перейти с советских на натовские стандарты.

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Зеленский на саммите в Вильнюсе

Президент Зеленский также примет участие в Вильнюсском саммите НАТО. 11 июля он вместе с другими лидерами НАТО будет ужинать в Президентском дворце. А уже завтра, 12 июля, состоится односторонняя встреча Зеленского с американским президентом Джо Байденом.

Все главные события саммита для Киева пройдут 12 июля. В частности, глава государства выступит перед журналистами, а также состоится первое заседание новосозданного органа – Совет Украина – НАТО. Теперь украинские представители будут за столом с другими лидерами стран Альянса.

Отметим, генсек НАТО анонсировал, что в ходе заседания этого Совета Украине будет предложен план присоединения к блоку.

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