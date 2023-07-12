Зеленского под гостиницей в Вильнюсе ждали многие: встретили радостными возгласами

Владимир Зеленский 11 июля прибыл с визитом в Вильнюс. Свою поездку в Литву он совершил, чтобы присутствовать на саммите НАТО.

В свой первый день пребывания в Вильнюсе Владимир Зеленский успел выступить с мощным обращением. А поздно вечером он вернулся в гостиницу, чтобы отдохнуть перед не менее важным завтрашним днем. Под жильем его ждало много людей.

Читайте также "Пока вы ждете автобус, Украина ждет членства в НАТО": как Вильнюс поддерживает Зеленского

Зеленского встретили с аплодисментами

Корреспондентка 24 Канала София Назаренко, находящаяся в Вильнюсе, сняла все на видео. Она продемонстрировала, как в столице Литвы встретили Владимира Зеленского под гостиницей, в которой он должен заночевать.

Как Зеленского встретили под гостиницей в Вильнюсе: смотрите видео

На ролике можно увидеть, как к гостинице подъезжает кортеж с главой государства, что уже вызвало волну радостных возгласов. Через несколько мгновений из автомобиля вышел президент. Его появление сопровождали также аплодисменты. Такова сильная поддержка как Владимира Зеленского, так и Украины в Вильнюсе.

Зеленского встретили аплодисментами в Вильнюсе: смотрите видео

Собственно, вернемся к обращению Зеленского, не оставившему абсолютно никого из присутствующих равнодушными. С ним он выступил перед многотысячной толпой, которая пришла послушать президента и поддержать Украину.

Украина усилит НАТО

Это был один из последних тезисов в его речи. И он произвел самый настоящий фурор.

Украина сделает НАТО сильнее,

– подчеркнул глава государства.

Все, кто был на той площади, громко выкрикивали и аплодировали. Таким образом, они поддержали каждое слово, озвученное президентом Украины.

Завершил свою речь Владимир Зеленский лозунгами: "Слава Украине! Слава Литве!". Это также вызвало очередную волну оваций от собравшихся.

Президенты Украины и Литвы остались на сцене. После этого музыкант проникновенно исполнил гимн Украины. В этот момент поднимали флаг нашего государства, привезенный из Бахмута.

Еще один мощный момент, который навсегда запечатлелся в нашей памяти, был в конце гимна. Музыкант выкрикнул "Слава Украине", а ему в ответ вся толпа взревела – "Героям Слава".

Все это, как из пророческой цитаты Степана Бандеры: "И придет время, когда один скажет: Слава Украине! И миллионы будут отвечать: Героям Слава!"