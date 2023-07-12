У свій перший день перебування у Вільнюсі Володимир Зеленський встиг виступити з потужним зверненням. А пізно ввечері він повернувся до готелю, щоб відпочити перед не менш важливим завтрашнім днем. Під помешканням на нього очікувало багацько людей.

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Зеленського зустріли з оплесками

Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко, котра перебуває у Вільнюсі, зняла все на відео. Вона продемонструвала, як у столиці Литви зустріли Володимира Зеленського під готелем, у якому він має заночувати.

Як Зеленського зустріли під готелем у Вільнюсі: дивіться відео

На ролику можна побачити, як до готелю під'їжджає кортеж з главою держави, що вже викликало хвилю радісних вигуків. Через кілька миттєвостей з автомобіля вийшов президент. Його появу супроводжували також оплески. Такою є сильна підтримка як Володимира Зеленського, так і України у Вільнюсі.

Зеленського зустріли оплесками у Вільнюсі: дивіться відео

Власне, повернімося до звернення Зеленського, яке не залишило абсолютно нікого з присутніх байдужими. З ним він виступив перед багатотисячною юрбою, яка прийшла, щоб послухати президента та підтримати Україну.

Україна посилить НАТО

Це була одна з останніх тез у його промові. І вона викликала справжнісінький фурор.

Україна зробить НАТО сильнішим,

– наголосив глава держави.

Усі, хто був на тій площі, гучно вигукували й аплодували. Таким чином вони підтримали кожне слово, озвучене президентом України.

Завершив свою промову Володимир Зеленський гаслами: "Слава Україні! Слава Литві!". Це також викликало чергову хвилю овацій від присутніх.

Президенти України та Литви залишилися після цього на сцені. Після цього музикант проникливо виконав гімн України. В цей момент підіймали прапор нашої держави, привезений з Бахмута.

Ще один потужний момент, який назавжди закарбується у нашій пам'яті, був наприкінці виконання славня. Музикант вигукнув "Слава Україні", а йому у відповідь весь натовп заревів – "Героям Слава".

Усе це, наче з пророчої цитати Степана Бандери: "І настане час, коли один скаже: Слава Україні! І мільйони відповідатимуть: Героям Слава!"