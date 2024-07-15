С точки зрения результатов – это самый мощный саммит НАТО, – Зеленский подвел итоги
15 июля 2024, 14:43Читати новину українською
Зеленский пообщался с журналистами. Он рассказал об успешных достижениях Саммита НАТО.
Президент подчеркнул, что Саммит НАТО, который состоялся в Вашингтоне, можно считать самым мощным. Зеленский объяснил, почему он так считает.
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Успех Саммита НАТО
Глава государства объяснил, что этот саммит принес больше всего положительных результатов для Украины, которая находится в войне. В частности, речь идет об усилении ПВО.
Дополнительно, мы получим 5 систем "Патриот" от наших партнеров, а также десятки систем "Хоук", "Насамс", "Самп-Т" и ракет,
– рассказал Зеленский.
Также президент сказал, что для полного закрытия неба над Украиной нужно еще 25 "петриотов".