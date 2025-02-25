Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун сказал 24 Каналу, что этот саммит показал единство партнеров Украины, которое должно подкрепляться их поступками. Также Евросоюз рассматривает возможность предоставления Украине дополнительного пакета помощи, минимальная сумма которого будет составлять 20 миллиардов евро.

Важно 3 года полномасштабной войны․ Мир меняется, а Украина воюет несмотря на предательство ближайшего союзника

Важно поддерживать заявления поступками

Джигун отметил, что проведение саммита "Поддержи Украину" стало неоспоримой демонстрацией преданности союзников европейскому и евроатлантическому пути Украины и вопросу выживания нашего государства.

Для меня это демонстрация того, что мы не одни в этой войне. Показательно и то, что к нам приехал и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, для которого это, наверное, последний международный визит на этом посту. Это также демонстрация преданности нашему демократическому пути,

– подчеркнул политолог.

Обратите внимание! На саммите "Поддержи Украину" глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что приоритет Евросоюза – расширить устойчивость Украины. Она объявила о пакете помощи для Киева на 3 миллиарда евро. Еврокомиссия также подготовила план по энергобезопасности Украины.

Понятно, что часть политиков не смогла приехать в Киев лично. Однако не важно, каким было их присутствие – в онлайн или офлайн формате. Важно, по его словам, чтобы все их громкие заявления подкреплялись конкретными поступками.

Чем больше будет пакетов оборонной помощи, а также анонсирования огромных ассигнований в украинскую экономику и военную сферу, открытия военных заводов на территории союзнических стран, которые готовы инвестировать в украинскую победу, тем лучше для нас,

– отметил партнер коммуникационного агентства Good Politics.

Тем быстрее, по мнению Максима Джигуна, мы сможем продемонстрировать, что без Украины договариваться об окончании войны нельзя. Так же как без Украины не удастся подписать любые соглашения, как бы этого не хотели наши вчерашние стратегические союзники, а сегодня явно не слишком приятные для нас собеседники и партнеры.

Напомним, что, что 24 февраля на третью годовщину начала войны в Украину приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта. Также в Киев с визитом прибыли премьер Канады Джастин Трюдо, президенты Литвы и Латвии – Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, премьер Эстонии Кристен Михал и премьер Испании Педро Санчес.

Кроме этого в Украине встретили лидеров Финляндии, Дании, Исландии, Норвегии и Швеции. А также экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.