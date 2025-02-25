Політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун сказав 24 Каналу, що цей саміт показав єдність партнерів України, яке має підкріплюватись їхніми вчинками. Також Євросоюз розглядає можливість надання Україні додаткового пакета допомоги, мінімальна сума якого складатиме 20 мільярдів євро.

Важливо 3 роки повномасштабної війни․ Світ змінюється, а Україна воює попри зраду найближчого союзника

Важливо підтримувати заяви вчинками

Джигун наголосив, що проведення саміту "Підтримай Україну" стало беззаперечною демонстрацією відданості союзників європейському та євроатлантичному шляху України і питанню виживання нашої держави.

Для мене це демонстрація того, що ми не одні в цій війні. Показово й те, що до нас приїхав і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, для якого це, напевно, останній міжнародний візит на цій посаді. Це також демонстрація відданості нашому демократичному шляху,

– підкреслив політолог.

Зверніть увагу! На саміті "Підтримай Україну" глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що пріоритет Євросоюзу – розширити стійкість України. Вона оголосила про пакет допомоги для Києва на 3 мільярди євро. Єврокомісія також підготувала план щодо енергобезпеки України.

Зрозуміло, що частина політиків не змогла приїхати до Києва особисто. Проте не важливо, якою була їхня присутність – в онлайн чи офлайн форматі. Важливо, за його словами, щоб всі їхні гучні заяви підкріплювались конкретними вчинками.

Чим більше буде пакетів оборонної допомоги, а також анонсування величезних асигнувань в українську економіку і військову сферу, відкриття військових заводів на території союзницьких країн, які готові інвестувати в українську перемогу, тим краще для нас,

– наголосив партнер комунікаційної агенції Good Politics.

Тим швидше, на думку Максима Джигуна, ми зможемо продемонструвати, що без України домовлятися про закінчення війни не можна. Так само як без України не вдасться підписати будь-які угоди, як би цього не хотіли наші вчорашні стратегічні союзники, а сьогодні вочевидь не надто приємні для нас співрозмовники і партнери.

Нагадаємо, що 24 лютого на треті роковини початку війни в Україну приїхали глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та глава Європейської ради Антоніу Кошта. Також до Києва з візитом прибули прем'єр Канади Джастін Трюдо, президенти Литви та Латвії – Гітанас Науседа і Едгарс Рінкевичс, прем'єр Естонії Крістен Міхал та прем'єр Іспанії Педро Санчес.

Окрім цього в Україні зустріли лідерів Фінляндії, Данії, Ісландії, Норвегії та Швеції. А також експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.