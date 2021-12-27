Саммит Россия – НАТО готова принять Швейцария, – росСМИ

Российские СМИ заявляют, что Швейцария якобы готова предоставить площадку для проведения саммита Россия – НАТО. Зато в МИД Швейцарии никак не комментируют эту информацию.

Заявление о проведении саммита сделал официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз.

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Он отметил, что Швейцария, если это потребуется, готова предоставить площадку для проведения саммита.

Швейцария готова предоставить свои хорошие услуги, если они полезны и нужны. Это включает также выполнение роли страны-хозяйки, или оказание помощи в организации конференций и встреч,

– сообщил он.

Кливаз добавил, что не комментирует "конкретные события и запросы от сторон" из-за конфиденциальности.

Что этому предшествовало

Владимир Путин призвал предоставить гарантии, что Украину не возьмут в НАТО. В Альянсе ответили, что это будут решать исключительно в НАТО, никто другой не имеет права диктовать свои условия.

Затем Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договоров, в которых требует не расширения НАТО на восток, а также вывод войск. В противном случае Москва угрожает войной.

В НАТО хотят снизить градус напряжения и обсудить это с Москвой. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил дату переговоров – 11 января, а на следующий день – саммит Россия – НАТО.

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