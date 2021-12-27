Заяву про проведення саміту зробив офіційний представник Федерального департаменту із закордонних справ Швейцарії Валентин Кліваз.

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Він зауважив, що Швейцарія, якщо це буде потрібно, готова надати майданчик для проведення саміту.

Швейцарія готова надати свої добрі послуги, якщо вони корисні та потрібні. Це включає також виконання ролі країни-господарки, або надання допомоги в організації конференцій та зустрічей,

– повідомив він.

Кліваз додав, що не коментує "конкретні події та запити від сторін" через конфіденційність.

Що цьому передувало

Володимир Путін закликав надати гарантії, що Україну не візьмуть у НАТО. В Альянсі відповіли, що це вирішуватимуть виключно у НАТО, ніхто інший не має права диктувати свої умови.

Потім Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти договорів, у яких вимагає не розширення НАТО на схід, а також виведення військ. В іншому разі Москва погрожує війною.

У НАТО хочуть знизити градус напруження та обговорити це з Москвою. Глава МЗС Росії Сергій Лавров повідомив дату переговорів – 11 січня, а наступного дня – саміт Росія – НАТО.

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