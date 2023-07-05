Имидж Путина в Азии очень пострадал: политолог-международник назвал ошибку диктатора

4 июля виртуально прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Владимир Путин ожидал получить мощную поддержку от азиатских лидеров. Но они лишь разочаровались в слабости русского диктатора.

Увидев, что, казалось бы, "непреклонную" власть Путина в России можно было свергнуть буквально за день, азиатские лидеры начали воспринимать диктатора совсем по-другому. Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко.

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Слабость Путина увидели и азиатские лидеры

В ходе саммита Владимир Путин долго оправдывался за войну России против Украины. Кроме того, он благодарил партнеров за скоординированную позицию во время мятежа Евгения Пригожина. Хотя даже когда Путин звонил президенту Казахстана, тот ответил, что это внутренние дела России.

Имидж Путина (после мятежа – 24 Канал) очень сильно пострадал. Азиатские лидеры никогда не скажут этого, но они сделали выводы, что считавшаяся непоколебимой персоналистская власть в России на самом деле ничего из себя не представляет. Ее за день можно было захватить,

– отметил Руслан Осипенко.

Стало ясно, что Путин не контролирует своих силовиков. Даже росгвардия, которую он создавал для борьбы, в том числе против силовиков, просто разбегалась из блокпостов. Хотя это приближенная к президенту сила, которая лично его и должна защищать.

"Второй показательный факт, что разделилось российское общество. Посмотрите, как встречали и провожали вагнеровцев в Ростове. Есть разделение в обществе и разочарование в элитах, что лидер оказался слабым и уже не управляет ничем в России", – заметил политолог.

Это увидели и члены ШОС, понимая, что полностью контролировать Россию Владимир Путин уже не может. По крайней мере, так, как это было до начала полномасштабного вторжения.

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Азия зависима от Китая, поэтому слушает Россию

Владимир Путин часть своего выступления посвятил и войне в Украине. Он использовал привычные нарративы, мол, война все равно была неизбежной, да и вообще во всем виноват Запад.

Азиатским лидерам это неинтересно слушать, но они понимают, что Китай разделяет с Россией главный тезис – борьба с гегемонией Соединенных Штатов. В частности, не расширение блока НАТО как силового элемента этой "гегемонии",

– подчеркнул Осипенко.

Так что до тех пор, пока Китай разделяет с Россией намерения – все будут слушать, что говорит Путин. Ведь все азиатские страны, не считая Индии, очень зависимы от китайских инвестиций и китайской поддержки.

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