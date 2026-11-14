На встрече Трампа, Си и Путина вопрос об Украине обсуждаться не будет

В четверг, 19 ноября, Дональд Трамп проведет переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином на саммите в Китае. В Вашингтоне планируют сосредоточиться на вопросах контроля над ядерным оружием.

При этом стороны не будут поднимать вопрос о российско-украинской войне. Об этом сообщает Reuters.

О чем будут говорить в Китае?

Во время саммита АТЭС в Шэньчжэне могут состояться первые в истории трехсторонние переговоры между лидерами Соединенных Штатов, России и Китая. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс отметила, что встреча запланирована на четверг, 19 ноября.

Она отметила, что Дональд Трамп планирует поднять вопрос о сокращении ядерных арсеналов. Американский президент считает распространение ядерного оружия опасным. В то же время Москва и Пекин пока официально не подтвердили согласование этой встречи.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа в беседе рассказал, что в Вашингтоне не питают иллюзий относительно быстрых результатов в ядерной сфере.

Для Китая это непростая тема, но мы считаем, что Пекину пора, так сказать, сесть за взрослый стол и начать серьезный разговор о серьезных вещах. Мы надеемся, что это станет началом диалога, который в будущем может оказаться продуктивным,

– заявил чиновник.

Представитель администрации добавил, что Трамп намерен обсудить войну с Ираном. Зато поднимать тему российско-украинской войны президент США не планирует. Также в планы американского лидера не входит встреча с Путиным тет-а-тет.

В последнее время у нас было много контактов с российской стороной, но Китай в этот процесс не вовлечен, поэтому обсуждать здесь тему Украины было бы неуместно,

– рассказал представитель администрации США.

Отметим, что ранее в Кремле заявили о подготовку к переговорам лидеров. Россия пыталась преподнести потенциальные контакты как признание собственной субъектности и готовность США договариваться о новых условиях мировой безопасности.

В то же время в СМИ отмечали, что этот саммит находится под вопросом из-за " серьезные расхождения в интересах участников ". В частности, издание The Wall Street Journal писало о существенных противоречиях между командами относительно форматов переговоров, протокола и итоговых коммюнике.