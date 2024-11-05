Саммит в Будапеште: в ЕС рассказали, приедет ли Зеленский к Орбану

Украинскую делегацию пригласили на встречу Европейского политического сообщества, которая состоится 7 – 8 ноября в Будапеште.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

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Прибудет ли Зеленский на саммит в Будапеште

Тема поддержки Украины останется главной во время встречи европейских лидеров. Несмотря на приглашение, украинская сторона пока не подтвердила свое участие в саммите в Будапеште.

Важно, что основное внимание будет сосредоточено на теме поддержки Украины. Важно, чтобы мы сохраняли этот фокус, поскольку это тоже сигнал, ради которого собирается Европейское политическое сообщество,

– сказал собеседник.

Высокопоставленный дипломат ЕС, ознакомлен с подготовкой саммита, заявил, что пока общее количество участников неизвестно. Несмотря на то, что встречу принимает венгерский премьер Виктор Орбан, в ЕС решили не бойкотировать саммит. По словам источника, некоторые лидеры не присоединятся из-за "внутренней политики".



В Евросоюзе также не планируют общую стратегию на случай непредвиденных ситуаций.

"Это не впервые, когда Виктор Орбан имеет совсем другую позицию, чем члены Европейского Совета, и когда он стоит отдельно", – объяснил собеседник.