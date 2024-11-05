Про це повідомив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

Дивіться також Україна залишиться сама: Орбан зробив цинічну заяву щодо політики ЄС у разі перемоги Трампа

Чи прибуде Зеленський на саміт у Будапешті

Тема підтримки України залишиться головною під час зустрічі європейських лідерів. Попри запрошення, українська сторона поки не підтвердила свою участь у саміті в Будапешті.

Важливо, що основна увага буде зосереджена на темі підтримки Україні. Важливо, аби ми зберігали цей фокус, оскільки це теж сигнал, заради якого збирається Європейська політична спільнота,

– сказав співрозмовник.

Високопоставлений дипломат ЄС, ознайомлений із підготовкою саміту, заявив, що наразі загальна кількість учасників невідома. Попри те, що зустріч приймає угорський прем’єр Віктор Орбан, в ЄС вирішили не бойкотувати саміт. За словами джерела, деякі лідери не доєднаються через "внутрішню політику".



В Євросоюзі також не планують спільну стратегію на випадок непередбачених ситуацій.

"Це не вперше, коли Віктор Орбан має зовсім іншу позицію, ніж члени Європейської Ради, і коли він стоїть окремо", – пояснив співрозмовник.