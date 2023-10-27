Это очень раздражает Россию, – Данилов о консультациях по украинской Формуле мира

28 октября Мальта будет принимать уже третий раунд международных переговоров по украинской формуле мира. Как и на предыдущих встречах, Россия к обсуждению не приглашена.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник уверен, что очередная встреча с государствами, готовыми прислушиваться к Украине, приблизит юридическое оформление поражения Кремля.

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Значение саммитов по поводу "формулы мира"

Главная цель саммитов, посвященных формуле мира Владимира Зеленского – привлечь на сторону Украины ряд "нейтральных государств", не ассоциирующих себя с Западом. Это важно в том числе и для того, чтобы иметь большую поддержку проукраинских резолюций в ООН и лишать Москву влияния на развивающиеся страны.

План Зеленского предусматривает, что по завершению боевых действий состоится мирная конференция, на которой будут присутствовать государства среди посещающих подобные мероприятия. Также авторы этой формулы предполагают, что она может быть полезна и для разрешения других конфликтов в любой точке мира.

Эти консультации очень важны для принятия дальнейших решений. Это очень раздражает Россию, конечно,

– убежден Данилов.

Также, по словам чиновника, отказ от приглашения России на встречу является подтверждением того, что цивилизованный мир не хочет иметь с ним никаких связей. По крайней мере, до тех пор, пока путинский режим будет продолжать находиться у власти.

Интервью Алексея Данилова для 24 Канала: смотрите видео

Что известно о встрече в Мальте