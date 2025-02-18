Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что этот сами "не развеял опасений". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BFMTV.

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Айсберги приближаются

Байру убежден, что "впервые с 1945 года" война может прийти в Европу.

Мы находимся в контексте 1930-х годов, айсберги приближаются к нам, и парижская встреча в Елисейском дворце не смогла их удержать,

– объясни он.

Байру также выразил крайнее беспокойство "сближением" президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Он считает, что мы наблюдаем немыслимый альянс между Путиным и Трампом, "который маргинализирует Европу на ее собственной земле".

Саммит в Париже 17 февраля созвал президент Франции Эммануэль Макрон, чтобы обсудить вопросы безопасности на континенте.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями России и США. Зато Владимир Зеленский в этот день встретился с Реджепом Эрдоганом в Анкаре.