Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що цей самі "не розвіяв побоювань". Про це пише 24 Канал із посиланням на BFMTV.

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Айсберги наближаються

Байру переконаний, що "вперше з 1945 року" війна може прийти в Європу.

Ми перебуваємо в контексті 1930-х років, айсберги наближаються до нас, і паризька зустріч у Єлисейському палаці не змогла їх утримати,

– поясни він.

Байру також висловив крайнє занепокоєння "зближенням" президента США Дональда Трампа і російського лідера Владіміра Путіна. Він вважає, що ми спостерігаємо немислимий альянс між Путіним і Трампом, "який маргіналізує Європу на її власній землі".

Саміт у Парижі 17 лютого скликав президент Франції Еммануель Макрон, щоб обговорити безпекові питання на континенті.

18 лютого у Саудівській Аравії відбулись перемовини між делегаціями Росії та США. Натомість Володимир Зеленський у цей день зустрівся із Реджепом Ердоганом у Анкарі.