Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, претендующий на должность генсека НАТО, рассказал, пригласят ли Украину в НАТО на саммите в 2024 году. Полное интервью с ним читайте на 24 Канале.

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Позовут ли Украину в НАТО в 2024 году

Мы уже решили в Вильнюсе и все согласились, что, когда будут соответствующие условия, Украина станет частью НАТО. Поэтому я не думаю, что нам нужно это дополнительно обсуждать. Мы все решили. Теперь мы должны работать над нашими конкретными шагами,

– объяснил Кариньш.

По его словам, сейчас стоит вопрос о том, что может сделать НАТО. Сейчас отдельные страны-члены оказывают военную помощь Украине, но "возможно, как Альянс мы могли бы делать это более эффективно".

Что нужно для вступления Украины в НАТО

"Каждая страна, подающая заявку на вступление в НАТО, должна отвечать требованиям, касающимся оперативной совместимости, процедур и законотворчества. Мы должны определить, как мы можем способствовать готовности Украины к вступлению, когда наступит подходящий момент", – говорит чиновник.

Чтобы вступить в Альянс, должно быть взаимодействие между Украиной и НАТО. Это следует рассмотреть на саммите в Вашингтоне, считает Кариньш. Следует сосредоточиться на конкретных шагах, которые можно реализовать уже сегодня.

Мы уже определили, что будет дальше, сейчас пора конкретизировать действия, которые помогут достичь этой цели,

– подытожил он перспективы вступления в НАТО.

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