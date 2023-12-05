Очільник МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш, який претендує на посаду генсека НАТО, розповів, чи запросять Україну в НАТО на саміті у 2024 році. Повне інтерв'ю із ним читайте на 24 Каналі.

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Чи покличуть Україну в НАТО в 2024 році

Ми вже вирішили у Вільнюсі й всі погодилися, що, коли будуть відповідні умови, Україна стане частиною НАТО. Тому я не думаю, що нам потрібно додатково це обговорювати. Ми вже все вирішили. Тепер ми повинні працювати над нашими конкретними кроками,

– пояснив Каріньш.

За його словами, тепер стоїть питання про те, що може зробити НАТО. Зараз окремі країни-члени надають військову допомогу Україні, але "можливо, як Альянс ми могли б робити це більш ефективно".

Що потрібно для вступу України в НАТО

"Кожна країна, яка подає заявку на вступ до НАТО, повинна відповідати вимогам, що стосуються оперативної сумісності, процедур і законотворчості. Ми повинні визначити, як ми можемо сприяти готовності України до вступу, коли настане відповідний момент", – говорить чиновник.

Щоб вступити в Альянс, має бути взаємодія між Україною і НАТО. Це слід розглянути на саміті у Вашингтоні, вважає Каріньш. Треба зосередитися на конкретних кроках, які можна реалізувати вже сьогодні.

Ми вже визначили, що буде далі, зараз настав час конкретизувати дії, які допоможуть досягти цієї мети,

– підсумував він перспективи вступу до НАТО.

Раніше Єнс Столтенберг пояснив, чому Захід підтримує Україну.