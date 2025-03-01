Россия это заметит: в Балтии недовольны, что их не пригласили на саммит в Лондоне, – Sky New

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер организует европейский саммит по Украине в Лондоне в воскресенье, 2 марта. Лидеров стран Балтии не пригласили на встречу, там "недовольны" таким решением.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в дипломатических кругах Европы, передает 24 Канал. Отмечают, что в России обязательно обратят внимание на отсутствие лидеров балтийских стран во время мероприятия.

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Что в Балтии говорят об их отсутствии на саммите

Британский премьер примет в Лондоне десятки европейских стран, чтобы обсудить войну России против Украины и вопросы европейской безопасности. На встрече также будет президент Украины Владимир Зеленский.

Стармер после ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа накануне в Белом доме, провел телефонный разговор с украинским президентом и подтвердил, что ждет его на саммите в Лондоне.

Собеседник издания предостерегает, что в Кремле позже с интересом отметят то, что среди перечня участников саммита в Лондоне, который пройдет уже вскоре, нет представителей Эстонии, Литвы и Латвии.

По словам источника в дипломатических кругах, Кир Стармер будет иметь телефонный разговор с лидерами стран Балтии. Впрочем, по его мнению, это плохая альтернатива участия в саммите. В странах Балтии разочарованы таким решением.

Мы действительно очень недовольны отказом пригласить балтийских лидеров,

– заявил источник.

Sky News отмечает, что Эстония, Литва и Латвия, расположены на восточном фланге НАТО на границе с Россией и являются одними из крупнейших сторонников Украины, предоставляя финансовую помощь в войне против России.