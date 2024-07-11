Самый главный месседж для Украины от НАТО прозвучал: эксклюзивный репортаж из Вашингтона

В Вашингтоне 9 – 11 июля проходит саммит НАТО. Среди основных вопросов, которые обсуждаются: интеграция Украины в Альянс, дополнительная финансовая и военная помощь Украине, расширение разрешения ВСУ бить западным оружием вглубь России.

Самый главный политический месседж, который прозвучал на полях саммита – Украина будет в НАТО и этот путь уже необратим. Об этом из Вашингтона рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, подчеркнув, что такое решение приняли все страны-члены НАТО и это отражено в декларации саммита. В Киеве в ближайшие дни начнет работать специальный представитель НАТО, который будет координировать дальнейшую интеграцию Украины в Альянс.

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Амбициозное для Украины решение

Кучер рассказала, что решение относительно будущего членства Украины в НАТО и четкую формулировку "продавила" часть наших европейских партнеров, в частности президент Польши Анджей Дуда. Он выразил надежду, что саммит НАТО пошлет четкий сигнал о том, что дорога Украины в НАТО является бесповоротной, а решение принадлежит украинскому народу, который должен этого хотеть, но никто извне не может это заблокировать.

Можем говорить, что фактически Украина станет 33 членом Альянса. Вопрос только когда это произойдет, здесь союзники говорят о том, что готовы будут включить Украину, когда это позволят условия. Мы понимаем, что речь идет о завершении войны, также указывается необходимость выполнения реформ в Украине,

– озвучила ведущая 24 Канала.

40 миллиардов евро для Украины

Результатом саммита НАТО стало решение и о выделении финансовой помощи Украине. Альянс подтвердил решимость поддерживать Украину в развитии силы, способной победить российскую агрессию сегодня и сдерживать ее в будущем. С этой целью планируется предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение 2025 года.

Дополнительные системы ПВО

На полях НАТО живо обсуждался вопрос о предоставлении Украине крайне необходимых ей систем ПВО. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что несколько месяцев назад украинское правительство подчеркнуло необходимость первоочередной поставки 7 систем Patriot.

"10 июля было решение по 5, по нескольким другим решениям в работе, приближаемся к окончательному его принятию. Кроме этих стратегических систем, партнеры пообещали предоставить системы средней и малой дальности. Это самое мощное единовременное укрепление ПВО с начала войны. Все системы Patriot, которые можно найти в мире и привезти в Украину – все будут привезены, это может занять определенное время", – объяснил Кулеба.

Процесс передачи F-16 начат

На саммите 10 июля было объявлено, что истребители F-16 уже направляются в Украину. Есть решение от Норвегии о передаче дополнительных самолетов, а 11 июля стало известно, что Швеция рассматривает возможность предоставить свои самолеты Gripen. Кроме того, украинская сторона еще рассчитывает получить дополнительные истребители F-16 от США.

Относительно разрешения бить вглубь России

Ведущая 24 Канала Андриана Кучера подытожила, что на повестке дня саммита НАТО 11 июля будет обсуждаться очень важное решение – о разрешении бить американским оружием по глубоким тылам России, в частности по военным аэродромам. Это должно стать ответом на удар российской армии по детской больнице "Охматдет".