Найголовніший політичний меседж, який прозвучав у Вашингтоні – Україна буде в НАТО і цей шлях вже незворотний. Як зазначила ведуча 24 Каналу Андріана Кучер з полів саміту, таке рішення ухвалили всі країни-члени НАТО і це відображено в декларації саміту. В Києві найближчими днями почне працювати спеціальний представник НАТО, який буде координувати подальшу інтеграцію України в Альянс.

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Амбітне для України рішення

Рішення стосовно майбутнього членства України в НАТО та чітке формулювання "продавила" частина наших європейських партнерів, зокрема президент Польщі Анджей Дуда. Він висловив сподівання, що саміт НАТО надішле чіткий сигнал про те, що дорога України до НАТО є безповоротна, а рішення належить українському народу, який має цього хотіти, але ніхто ззовні не може це заблокувати.

Можемо говорити, що фактично Україна стане 33 членом Альянсу. Питання тільки коли це відбудеться, тут союзники говорять про те, що готові будуть долучити Україну, коли це дозволять умови. Ми розуміємо, що мова йде про завершення війни, також вказується необхідність виконання реформ в Україні,

– озвучила ведуча 24 Каналу.

40 мільярдів євро для України

Результатом саміту НАТО стало рішення й про виділення фінансової допомоги Україні. Альянс підтвердив рішучість підтримувати Україну в розбудові сили, здатної перемогти російську агресію сьогодні й стримувати її в майбутньому. З цією метою планується надати мінімальне базове фінансування в розмірі 40 мільярдів євро протягом 2025 року.

Додаткові системи ППО

На полях НАТО жваво обговорювалось питання щодо надання Україні вкрай необхідних їй систем ППО. Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що декілька місяців тому український уряд наголосив на необхідності першочергового постачання 7 систем Patriot.

"10 липня було рішення по п'ятьох, по декількох інших рішення в роботі, наближаємося до остаточного його ухвалення. Окрім цих стратегічних систем, партнери пообіцяли надати системи середньої й малої дальності. Це найпотужніше одноразове зміцнення ППО з початку війни. Всі системи Patriot, які можна знайти у світі й привезти в Україну – всі будуть привезені, це може зайняти певний час", – пояснив Кулеба.

Процес передачі F-16 розпочато

На саміті 10 липня було оголошено, що винищувачі F-16 вже прямують в Україну. Є рішення від Норвегії про передачу додаткових літаків, а 11 липня стало відомо, що Швеція розглядає можливість надати свої літаки Gripen. Крім того, українська сторона ще розраховує отримати додаткові винищувачі F-16 від США.

Щодо дозволу бити вглиб Росії

На порядку денному саміту НАТО 11 липня буде обговорюватись дуже важливе рішення – стосовно дозволу бити американською зброєю по глибоких тилах Росії, зокрема по військових аеродромах. Це має стати відповіддю на удар російської армії по дитячій лікарні "Охматдит".