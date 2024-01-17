Есть две системы наведения ракеты – активная головка самонаведения и пассивная. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в первом варианте нужен локатор. К слову, ПВО сбила "Шахед" с расстояния 9 километров.

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"Система передачи цели, которая видит – либо локатор, либо сама ракета своим радаром", – сказал Свитан.

Поскольку это ракета с активной головкой самонаведения, то это фактически радар, который летает и выводит ракету на точку. Далее – подрыв боевой части и уничтожение воздушной цели.

Если говорится о ракете с пассивной головкой наведения, это означает, что цель надо постоянно облучать радаром – наземным или воздушным. Так ракета получает отражаемый от цели сигнал и наводится.

Хороший результат

В настоящее время существует несколько типов ракет, которые в основном используются в гибридных системах, стоящих на боевом дежурстве в Украине. Речь идет по меньшей мере о трех гибридных системах с использованием ракет AIM-9M и AIM-7, а также ракет Patriot с разной дальностью – от 7 до 180 километров.

Если говорить о последних, там используют пусковую установку Patriot и советский или украинский локатор. Ракеты AIM-9M и AIM-7 используют на пусковых установках типа "Бук". Там тоже используют украинские РЛС.

Один локатор из одной системы, пусковая установка, ракета НАТО – эти системы хорошо себя показывают,

– добавил военный эксперт.

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