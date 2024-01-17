Та існує дві системи наведення ракети – активна головка самонаведення та пасивна. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що у першому варіанті треба локатор. До слова, ППО збила "Шахед" з відстані 9 кілометрів.

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"Система передання цілі, яка бачить – або локатор, або сама ракета своїм радаром", – сказав Світан.

Оскільки це ракета з активною головкою самонаведення, то це фактично радар, який літає та виводить ракету на точку. Далі – підрив бойової частини та знищення повітряної цілі.

Якщо мовиться про ракету з пасивною головкою наведення, то це означає, що ціль треба постійно опромінювати радаром – наземним чи повітряним. Так ракета отримує сигнал, який відображається від цілі, та наводиться.

Хороший результат

Нині є кілька типів ракет, які в основному використовують у гібридних системах, що стоять на бойовому чергуванні в Україні. Йдеться про щонайменше три гібридних системи з використанням ракет AIM-9M та AIM-7, а також про ракети Patriot з різною дальністю – від 7 до 180 кілометрів.

Якщо говорити про останні, то там використовують пускову установку Patriot та радянський чи український локатор. Ракети AIM-9M та AIM-7 використовують на пускових установках типу "Бук". Там теж використовують українські РЛС.

Один локатор з однієї системи, пускова установка, ракета НАТО – ці системи добре себе показують,

– додав військовий експерт.

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