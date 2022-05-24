Самое большое поражение России: этот военный провал Путина войдет в историю

Штурм Мариуполя и "Азовстали" стал военно-политическим поражением Путина: оккупанты на три месяца застряли в городе, что затормозило их наступление на Донецком и Луганском направлениях. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Несмотря на то, что россиянам в конце концов удалось установить контроль над Мариуполем, штурмовая операция навсегда останется в истории РФ как самый большой военный провал. Героизм украинских защитников – беспрецедентен, учитывая соотношение сил сторон.

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Героизм украинских воинов и провал России

Даже если верить российской информации, что на "Азовстали" находились 2,5 тысячи украинских бойцов, представьте себе уровень противостояния с российской оккупационной машиной.

По данным американской разведки, собственно защитниками "Азовстали" были скованы от 17 до 20 тысяч российских боевиков, принимавших непосредственное участие в операциях на территории Мариуполя. То есть соотношение сил было не менее 1 к 8.

Речь идет о том, что на территории города были фактически заблокированы до 17 батальонно-тактических групп РФ, которые в течение трех месяцев не могли сломать героическое сопротивление украинских бойцов. Это военное и политическое поражение России, и в Москве это прекрасно понимают.

Украинские воины героически защищали Мариуполь от путинской армии / Фото пресс-службы полка "Азов"

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Как Украина выиграла время

Героизм защитников "Азовстали", среди которых представители полка "Азов", 36-й бригады, пограничной службы, Нацгвардии, Нацполиции и т.д. Именно их мужественные и слаженные действия не дали россиянам перебросить свои подразделения на Донецкое и Луганское направления, что позволило Украине выиграть время.

Это позволило ВСУ построить эшелонированную линию обороны в Донецкой и Луганской областях. И неслучайно российские войска третий месяц не могут выйти на административные границы этих областей.

Кроме того, оборона Мариуполя дала возможность Украине выиграть время для переоснащения войск новейшими образцами иностранной техники, перевода экономики на военные рельсы, получения международной помощи. И главное – позволила провести массовую эвакуацию гражданского населения с территорий Луганской и Донецкой областей, а это – до 2 миллионов человек. Благодаря мужеству наших военных эти люди получили шанс на спасение.

Также обращаю внимание на риторику кремлевских чиновников.

Уже звучат заявления, что российская армия воюет с одной из наиболее профессиональных армий Европы. Эти заявления не могут не радовать. Если раньше в Москве уверяли, что через три дня возьмут Киев и будут контролировать значительную часть Украины, то после трех месяцев героической обороны Мариуполя они вынуждены констатировать высокую боеспособность ВСУ и профессиональную подготовку наших воинов.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров ускорить поставки оружия Украине.

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