"Самое главное – чтобы мир признал геноцид": как Рада работает в условиях войны

Война поменяла работу Верховной Рады. Как только первые взрывы в Киеве утром 24 февраля прекратились, нардепы пришли в сессионный зал, чтобы ввести военное положение.

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, депутаты периодически собираются на заседание без публичных анонсов и онлайн-трансляций. Верховная Рада с первого дня начала работать по принципу – отбрасываем политику и все работаем на государство.

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Результаты работы ВР за два месяца войны

За два месяца войны парламент успел принять около сотни законопроектов, многие из них – конституционным большинством. Состоялось 7 заседаний, на которых приняли 13 постановлений, 88 законопроектов в целом и 18 законопроектов за основу.

"Подавляющее большинство из них – это вопросы, связанные с переводом экономики на рельсы военного времени, поддержкой армии, формированием социальной защиты для временно перемещенных лиц", – рассказал Стефанчук.

Поэтому работа Верховной Рады сейчас организована так, как предусмотрено законом о правовом режиме военного положения. А депутаты собираются тогда, когда есть необходимое количество законопроектов, которые нужно принять.

Признать действия России – геноцидом против украинского народа

По словам Стефанчука, наиболее обсуждаемый вопрос политического характера – признание того, что действия России являются геноцидом против украинского народа.

Я провел ряд консультаций со спикерами других парламентов, просил их также поддержать это постановление. И уже первые два парламента европейских стран – Эстонии и Латвии – приняли аналогичные решения по этому вопросу,

– добавил глава ВР.

Возвращение в пленарные заседания

Вернется ли парламент к недельным пленарным заседаниям – еще неизвестно. В настоящее время ведутся консультации с разведывательными органами, военными и правоохранителями.

Стефанчук объяснил, что это связано с тем, что многие решения, в том числе по заключению мирного договора, возлагаются на ВР.

Поэтому наша задача состоит в том, чтобы сохранить работоспособность ВР в условиях военного положения. Мы работаем так, как должен работать парламент во время военного времени. Как видите, я на рабочем месте. И был здесь с первого дня войны. Делаем, что каждый из нас должен делать на своем рабочем месте, – отметил он.

В то же время известно, что около 10 депутатов ВР за несколько дней до войны покинули территорию Украины и по тем или иным причинам не возвращаются.