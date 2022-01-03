Самое главное – предотвратить эскалацию, – Ермак о теме России в разговоре Байдена и Зеленского

Украина и США будут использовать все возможности для деэскалации ситуации на Востоке. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Он поблагодарил американских партнеров за поддержку. Это произошло после разговора Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена.

Самое важное – здесь Телефонный разговор Зеленского и Байдена 2 января: о чем говорили президенты

В Офисе Президента прокомментировали разговор Байдена и Зеленского

Владимир Зеленский и Джо Байден общались по телефону ближе к концу суток 2 января по киевскому времени.

Президент Украины по итогам разговора сообщил, что с главой Белого дома обсудили совместную работу по сохранению мира в Европе.

В администрации Байдена же подтвердили, что привержены принципу "ничего об Украине без Украины".

Впоследствии разговор прокомментировал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

Владимир Зеленский только что поговорил с Джо Байденом. Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого,

– написал он в твиттере.

Также Ермак поблагодарил американских партнеров за "беспрецедентную поддержку" украинского суверенитета, территориальной целостности и "полное взаимопонимание".

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"Ермак говорит с Салливаном несколько раз в неделю": госпожа посол Украины Маркарова отметила тесное сотрудничество Украины и США.

В то же время в американском The New York Times написали обширную статью о беспокойстве из-за "неопытного окружения" Зеленского на фоне угрозы России.

Напомним в видео: Байден и Путин говорили по телефону 30 декабря

Полный текст сообщения Андрея Ермака в твиттере:

Владимир Зеленский только что поговорил с Джо Байденом. Сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого.

Благодарны американским партнерам за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Частота контактов высшего уровня Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании.