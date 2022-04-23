Самое неприятное, – Пионтковский сказал, что очень раздражает Россию в сопротивлении Украины

Украина дает героический отпор российской армии уже почти 2 месяца. Это сильно нервирует страну-агрессора, но есть еще и другое, что самое неприятное для России.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский, сейчас проживающий в США. По его словам, есть вещи, которые больше всего раздражают Россию из-за того, что она их боится.

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Полный обвал имперских позиций России, – Пионтковский

Пионтковский отметил, что это его свежее впечатление. Он его говорил и по грузинскому телевидению, которое тоже изменилось из-за этого.

Самое неприятное для Москвы – то, что победа Украины вдохновляет все постсоветское пространство,

– отметил российский публицист.

Пионтковский подметил, что это можно проследить на примере Грузии. Там было 3 оппозиционных канала и несколько десятков правительственных СМИ, которые имели пропутинскую позицию из-за поддержки грузинского олигарха.