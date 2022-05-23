"Самохлопок в действии": житель Белгородской области погиб от поджога реактивного двигателя РПГ

На российской Белгородщине, где сейчас часто раздаются взрывы и "хлопки", житель одного из населенных пунктов взорвался, пытаясь расплавить реактивный двигатель от РПГ. Муж хотел сдать его на металлолом, но поплатился своей жизнью.

Реактивный двигатель от ручного противотанкового гранатомета белгородчанин пытался расплавить на костре и продать как металлолом. Но снаряд сдетонировал от жара – 41-летний мужчина погиб на месте.

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По данным российских СМИ, житель Белгородской области Алексей Шубин нашел части боеприпасов для ручного противотанкового гранатомета вблизи границы с Украиной, которые, вероятно, оставили после себя российские кафиры. Остатки РПГ мужчина обнаружил возле населенного пункта Октябрьский.

Человек хотел сдать остатки на металлолом, однако понял, что оружие у пункта приема вряд ли заберут. Поэтому он придумал хитроумный план – выплавить из остатков РПГ алюминий с помощью очага.

Шубин развел костер и стал плавить оружие. Реактивный двигатель РПГ, осечен, сдетонировал. Один из обломков двигателя попал в тело мужчины и пробил легкое. 41-летний металлоплаватель погиб на месте от нанесенных травм.

Взрыв реактивного двигателя услышали местные рыбаки, которые пришли на звук и обнаружили погибшего рядом с костром.

Кратко о последнем "хлопке" в российском Белгороде

В Белгороде и области неспокойно с конца марта. Там чуть ли не каждую ночь что-то происходит – слышны "хлопки", видят "слои", люди паникуют и боятся начала военных действий.

В частности, 1 мая вспыхнули резервуары с топливом, а жители сообщали о взрывах. Впоследствии выяснили, что это были помещения, принадлежащие Минобороны России.

Россия пытается обвинить в взрывах Украину. В частности, потому, что Белгородская область России граничит с украинскими Харьковской и Сумской областями.

11 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Россия может ввести военное положение в тех границах России, которые граничат с Украиной.

В частности, речь идет о Ростовской, Курской и Белгородской областях. Таким образом, оккупационные войска могут обеспечить себе "спокойствие" на этих территориях.

Владимир Зеленский комментировал вопрос об атаке на Белгород. Президент Украины сказал, что не обсуждает ни один из его приказов как главнокомандующего.

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