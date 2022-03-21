Самолет, 2 ракеты и 4 беспилотника: ВСУ похвастались новым собранным "урожаем" росавиации
Источник:телеграм Воздушных Сил ВСУ
Вооруженные Силы Украины уничтожили самолет, две крылатые ракеты. Также оккупанты недосчитались 4 беспилотных летательных аппаратов.
Соответствующую информацию обнародовали вечером 21 марта. В частности, такие трофеи получили Воздушные Силы ВСУ.
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ВСУ уничтожили самолет оккупантов
20 марта 2022 года уничтожили один самолет, 4 беспилотника и 2 крылатые ракеты,
– сообщили в ВСУ.
В Воздушных Силах ВСУ объяснили, что за 25 дней войны орки потеряли 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.
Уже вторые сутки (на 20 марта – 24 канал) наблюдается снижение интенсивности вражеских налетов. В основном оккупанты с помощью беспилотников оперативно-тактического уровня фиксируют результаты ракетно-бомбовых ударов по территории Украины.
– говорится в сообщении.
Более того, бомбардировщики Су-24м и штурмовики Су-25 нанесли ракетно-бомбовые удары по скоплению техники, танковым колоннам и живой силе.
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