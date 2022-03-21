Відповідну інформацію оприлюднили ввечері 21 березня. Зокрема такі трофеї здобули Повітряні Сили ЗСУ.

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ЗСУ знищили літак окупантів

20 березня 2022 року знищили один літак, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети,

– повідомили в ЗСУ.

У Повітряних Силах ЗСУ пояснили, що за 25 днів війни окри втратили 96 літаків, 118 вертольотів, десятки безпілотників та крилатих ракет.

Уже другу добу (станом на 20 березня – 24 канал) спостерігається зниження інтенсивності ворожих нальотів. Здебільшого окупанти з допомогою безпілотників оперативно-тактичного рівня фіксують результати ракетно-бомбових ударів по території України,

– мовиться у повідомленні.

Ба більше, бомбардувальники Су-24м та штурмовики Су-25 завдали ракетно-бомбових ударів по скупченню техніки, танкових колонах та живій силі.

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