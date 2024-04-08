Могут ли россияне возобновить разведку самолетами А-50: объяснение Воздушных сил

Перед жестокими ударами по Запорожью местные часто замечали разведывательные дроны. Россияне используют Supercam, ZALA, "Орлан". Журналисты спросили спикера Воздушных сил, могут ли оккупанты снова вести разведку с А-50.

В начале апреля украинская ПВО сбила один из самых дорогих российских беспилотников "Форпост". Дрон стоит около семи миллионов долларов, вероятно, он вел разведку в акватории Черного моря.

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Угроза от разведдронов

Как сказал спикер ВС Илья Евлаш в эфире телемарафона, вражеские дроны постоянно висят в прифронтовой зоне, в частности, на Харьковщине и Херсонщине. Их сложно обнаружить, потому что они созданы из композитных материалов. Украине нужны средства, чтобы сбивать такие разведывательные БПЛА.

Могут ли россияне возобновить разведку самолетами А-50

Илья Евлаш уточнил, что рано говорить об "остатках А-50", ведь Силам обороны удалось ликвидировать меньшую часть этих самолетов. По данным разведки, у россиян осталось около семи А-50.

Но очень важно, что Украина поразила именно те самолеты, которые были модернизированы. Наше государство показало, что может эффективно бороться с этим типом самолетов.

Оккупанты имеют потенциал использования А-50, но это зависит от двух факторов. Во-первых, надо подготовить личный состав, во-вторых, эти сложные летательные средства требуют таких материалов и компонентов, которые не изготавливают в России.

Что дают врагу атаки "Шахедами" и сколько ракет у них осталось

Таким образом государство-агрессор продолжает тактику террора. Оно использует БПЛА типа "Шахед" там, где видит возможности уничтожить критическую инфраструктуру Украины. К тому же такие постоянные воздушные налеты обнаруживают наши мобильные группы и фиксируют, откуда происходят пуски ракет ПВО.

И еще россияне прибегают к тактике "беспокоящий огонь", что не дает украинской ПВО времени эффективно подготовиться к атаке. По словам Евлаша, ракет осталось много, но запасы исчерпывается, потому что враг постоянно использует новые боеприпасы.

Энергетики ДТЭК во время общения с Associated Press указали: захватчики просто забрасывают Украину ракетами и дронами одновременно. Поэтому им удается продавить нашу ПВО и серьезно навредить энергетике. А если нет света, люди даже не узнают, когда на них полетят ракеты.