Самолет АН-28 исчез с радаров в России: на борту около 20 человек, в том числе дети
16 июля 2021 , 13:52Читати новину українською
Источник:ТАСС
В Томской области внезапно исчез пассажирский самолет Ан-28. Он просто перестал отображаться на радарах.
По разным данным в самолете находились от 13 до 17 человек. В Сибирском спасательном центре подтвердили, что самолет просто исчез.
Борт исчез с радаров
Как сообщает "Коммерсант", самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он выполнял рейс Кедровский – Томск.
Ан-28 перестал выходить на связь, после чего было срабатывание аварийного маяка. По предварительной информации, на борту летели 4 детей.
На поиски самолета направили авиации, в частности вертолеты Ми-8. Источники предполагают, что самолет мог совершить жесткую посадку в Бачкарськом районе Томской области. Сигналы маяка поступают именно оттуда.
Недавнее крушение на Камчатке
- Похожий случай произошел в России только 10 дней назад. Пассажирский борт Ан-26 исчез с радаров и не выходил на связь с диспетчерами.
- Впоследствии его обломки нашли в море. Самолет врезался в скалу, а затем упал.
- На борту было 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выжить не удалось никому.
- Самолет разбился, вероятно, по вине пилотов: в условиях плохой видимости они уклонились от курса и проигнорировали рекомендации диспетчер не снижаться ниже 800 метров.