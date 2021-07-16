Самолет АН-28 исчез с радаров в России: на борту около 20 человек, в том числе дети

16 июля 2021 , 13:52
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Источник:

ТАСС

В Томской области внезапно исчез пассажирский самолет Ан-28. Он просто перестал отображаться на радарах.

По разным данным в самолете находились от 13 до 17 человек. В Сибирском спасательном центре подтвердили, что самолет просто исчез.

Борт исчез с радаров

Как сообщает "Коммерсант", самолет принадлежит авиакомпании "Сибирская легкая авиация". Он выполнял рейс Кедровский – Томск.

Ан-28 перестал выходить на связь, после чего было срабатывание аварийного маяка. По предварительной информации, на борту летели 4 детей.

На поиски самолета направили авиации, в частности вертолеты Ми-8. Источники предполагают, что самолет мог совершить жесткую посадку в Бачкарськом районе Томской области. Сигналы маяка поступают именно оттуда.

Недавнее крушение на Камчатке

  • Похожий случай произошел в России только 10 дней назад. Пассажирский борт Ан-26 исчез с радаров и не выходил на связь с диспетчерами.
  • Впоследствии его обломки нашли в море. Самолет врезался в скалу, а затем упал.
  • На борту было 28 человек: 22 пассажира и 6 членов экипажа. Выжить не удалось никому.
  • Самолет разбился, вероятно, по вине пилотов: в условиях плохой видимости они уклонились от курса и проигнорировали рекомендации диспетчер не снижаться ниже 800 метров.

 

Автор: Вероніка Климська