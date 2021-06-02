В то же время средства массовой информации в Беларуси отмечают, что с рейсом произошло "что-то странное".

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Самолет вылетел из аэропорта Хургады вчера в 20:18 и должен был приземлиться в аэропорту Минска около двух часов ночи. Но рейс внезапно изменил траекторию полета и сел в аэропорту Краснодара,

– сообщили журналисты.

Уточнили, что пока неизвестно, почему самолет перенаправили в российский город. Там воздушное судно приземлилось около 01:00 ночи. Утверждается, что якобы борт вместе с пассажирами до сих пор находится в Краснодаре.

"Судя по онлайн-табло аэропорта Краснодара, рейс "Белавиа" должен был вылететь оттуда в 09:00 утра (время с Киевом одинаковое). Если судить по онлайн-табло аэропорта Минска, прилетит он в 11:00", – добавили СМИ.

Перехват самолета Ryanair режимом Лукашенко: что известно

Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 23 мая принудительно посадил самолет Ryanair в Минске.

На борту находились оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их сразу задержали спецслужбы.

Международное сообщество резко отреагировало на такие события. США и Европа могут наложить санкции. Ряд стран приостановили авиасообщение с Беларусью.

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