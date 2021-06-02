Водночас засоби масової інформації у Білорусі зазначають, що з рейсом сталося "щось дивне". 

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Літак вилетів з аеропорту Хургади вчора о 20:18 і мав приземлитися в аеропорту Мінська близько другої години ночі. Але рейс раптово змінив траєкторію польоту і сів в аеропорту Краснодара,
– повідомили журналісти.

Уточнили, що поки невідомо, чому літак перенаправили в російське місто. Там повітряне судно приземлилося близько 01:00 ночі. Стверджується, що нібито борт разом із пасажирами досі перебувають у Краснодарі.

"Судячи з онлайн-табло аеропорту Краснодара, рейс "Белавіа" повинен був вилетіти звідти о 09:00 ранку (час з Києвом однаковий). Якщо судити по онлайн-табло аеропорту Мінська, прилетить він об 11:00", – додали ЗМІ.

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