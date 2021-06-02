Водночас засоби масової інформації у Білорусі зазначають, що з рейсом сталося "щось дивне".

Читайте також Посадка літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції спецслужб Росії, – Данілов

Літак вилетів з аеропорту Хургади вчора о 20:18 і мав приземлитися в аеропорту Мінська близько другої години ночі. Але рейс раптово змінив траєкторію польоту і сів в аеропорту Краснодара,

– повідомили журналісти.

Уточнили, що поки невідомо, чому літак перенаправили в російське місто. Там повітряне судно приземлилося близько 01:00 ночі. Стверджується, що нібито борт разом із пасажирами досі перебувають у Краснодарі.

"Судячи з онлайн-табло аеропорту Краснодара, рейс "Белавіа" повинен був вилетіти звідти о 09:00 ранку (час з Києвом однаковий). Якщо судити по онлайн-табло аеропорту Мінська, прилетить він об 11:00", – додали ЗМІ.

Перехоплення літака Ryanair режимом Лукашенка: що відомо

Режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка 23 травня примусово посадив літак Ryanair у Мінську.

На борту перебували опозиційний журналіст Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх одразу затримали спецслужби.

Міжнародна спільнота різко відреагувала на такі події. США та Європа можуть накласти санкції. Низка країн призупинили авіасполучення з Білоруссю.

До теми Злочин і кара: кількість рейсів "Белавіа" зменшилась на 80% після ситуації з літаком Протасевича