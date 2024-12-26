Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил 24 Каналу, что исследовал историю с падением самолета. Она выглядит довольно странной, особенно учитывая реакцию руководства Казахстана и Азербайджана.

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Путин хочет все скрыть

Важно, как отреагирует руководство Казахстана и Азербайджана и решатся ли они сказать своим гражданам правду, кто сбил этот самолет. Также интересно, почему его не отправили в международный аэропорт Баку, а в региональный Актау.

Вдруг почему-то возник туман и в Грозном, и в Махачкале. По мнению политтехнолога, мог быть расчет, что самолет не долетит до Актау. Возможно, была информация об отказе гидравлики.

Путин всегда любит прятать концы в воду в воду. Он так с Курском делал, но для меня будет индикаторная реакция Алиева и Токаева (президенты Азербайджана и Казахстана – 24 Канала) Это будет очень показательно,

– сказал Борис Тизенгаузен.

Западные СМИ написали, что самолет могла сбить российская ракета ЗРК "Панцирь". Об этом якобы сообщили источники в азербайджанском правительстве, но официально такие данные никто не подтвердил.

Азербайджан занимает более решительную позицию, однако эти страны достаточно осторожны с российским режимом. Хотя в таких ситуациях должна быть серьезная реакция, ведь все видят, что совершено преступление против мирных людей.

Придется пересматривать авиасообщение, страховые моменты, это будет очень длинная история. Возможно, заплатят компенсации, чтобы не было огласки, но Путин и российское руководство отправили самолет в Баку, потому что понимали, что азербайджанские специалисты сразу же поймут, почему это произошло,

– отметил политтехнолог.

Он добавил, что должно быть максимально прозрачное расследование, ведь понятно, что есть попытки что-то скрыть. Россияне привыкли решать проблемы большими деньгами. Скорее всего, они попытаются подкупить родственников погибших, чтобы они не говорили лишнего.

Напомним, в авиакатастрофе в Казахстане погибло 38 человек, выжило 32, большинство из них сидели в хвостовой части самолета. Пилоты не спаслись. Владимир Путин выразил соболезнования, а в Азербайджане объявили траур.