Дептула отметил, что чем большее количество самолетов F-16 будет в ВСУ, тем сильнее будет украинская армия в будущем.

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Генерал США рассказал, что надо, чтобы F-16 повлияли на фронт

Американский генерал сказал, что Украина должна была получить F-16 еще два года назад. Но сейчас об этом говорить нет смысла.

Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас. F-16 увеличат потенциал Воздушных Сил ВСУ. Однако чем больше и чем более совершенные версии F-16 Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем,

– подчеркнул Дептула.

Он подчеркнул, что страны-партнеры должны увеличить количество истребителей F-16 для Украины. Кроме того, союзники должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для этих истребителей. По словам военного США, это станет продолжением усиления возможностей Воздушных Сил ВСУ.

Беспилотники также могут повлиять на изменения на фронте

Дэвид Дептула также рассказал, что Украине нужно производить как можно больше беспилотников. Это нужно, чтобы более эффективно использовать их на фронте.

"Для того, чтобы усовершенствовать использование дронов в этой войне, Вооруженным Силам Украины нужно производить как можно больше БПЛА с дальним радиусом действия и значительной боевой нагрузкой", – объяснил американский генерал.

Он отметил, что это позволит бить по ключевым целям в России, и снизит способность врага разворачивать свои силы в Украине. По словам американского генерала, у россиян не может быть неприкосновенных целей внутри их страны.

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