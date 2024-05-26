Дептула отметил, что чем большее количество самолетов F-16 будет в ВСУ, тем сильнее будет украинская армия в будущем.
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Генерал США рассказал, что надо, чтобы F-16 повлияли на фронт
Американский генерал сказал, что Украина должна была получить F-16 еще два года назад. Но сейчас об этом говорить нет смысла.
Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас. F-16 увеличат потенциал Воздушных Сил ВСУ. Однако чем больше и чем более совершенные версии F-16 Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем,
– подчеркнул Дептула.
Он подчеркнул, что страны-партнеры должны увеличить количество истребителей F-16 для Украины. Кроме того, союзники должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для этих истребителей. По словам военного США, это станет продолжением усиления возможностей Воздушных Сил ВСУ.
Беспилотники также могут повлиять на изменения на фронте
Дэвид Дептула также рассказал, что Украине нужно производить как можно больше беспилотников. Это нужно, чтобы более эффективно использовать их на фронте.
"Для того, чтобы усовершенствовать использование дронов в этой войне, Вооруженным Силам Украины нужно производить как можно больше БПЛА с дальним радиусом действия и значительной боевой нагрузкой", – объяснил американский генерал.
Он отметил, что это позволит бить по ключевым целям в России, и снизит способность врага разворачивать свои силы в Украине. По словам американского генерала, у россиян не может быть неприкосновенных целей внутри их страны.
Первая группа пилотов завершила обучение на F-16
- Журналисты Politico рассказали, что 23 мая первая группа украинских пилотов успешно завершила обучение на американских истребителях F-16. Это важный шаг на пути к тому, чтобы современные американские истребители появились в украинском небе.
- Хотя точное количество пилотов и дата завершения обучения остаются неизвестными из соображений безопасности, в издании отметили, что украинские пилоты сейчас направляются в Европу. По словам представителя Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, эти пилоты будут готовиться дальше к дальнейшему прибытию в Украину и продолжению выполнения своих задач на родине.
- Евлаш также отметил, что первые самолеты F-16, которые прибудут в Украину, будут выполнять задачи по патрулированию. Кроме того, эти самолеты будут бить по вражеским целям на линии соприкосновения.