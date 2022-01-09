Самолет из Казахстана прибыл в Украину
Источник:Аеропорт "Борисполь"
В Украину должны были прибыть из Казахстана 33 украинцев. Согласно сообщению аэропорта "Борисполь", самолет приземлился в 20:50 9 января.
Ранее о том, что более 30 украинцев должны вернуться домой именно 9 января сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Однако точное время прибытия самолета он не отметил.
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Самолет приземлился в 20:50
Согласно данным на табло в аэропорту "Борисполь", рейс МАУ из Нур-Султана PS 9113 прибыл в Киев в 20:50. Больше деталей – пока неизвестно.
По словам министра иностранных дел следующие рейсы из Казахстана с украинцами на борту запланированы на 13 и 16 января. Дипведомство усиленно работает над эвакуацией тех украинских граждан, которые обратились в консульство за помощью. Больше всего таких случаев в Алматы.
Данные о прибытии самолета / Скриншот с сайта "Борисполя"
Украинцев нет среди пострадавших в протестах
Ранее пресс-секретарь МИД Олег Николенко сообщил, что нет информации о том, что украинцы пострадали в беспорядках в Казахстане. Также наших граждан нет среди задержанных и погибших. Больше всего украинцев, которые не могли покинуть Казахстан в Алматы – более 100. Именно в этом городе международный аэропорт приостановил работу и не используют для обслуживания гражданских самолетов.
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Последние новости о протестах в Казахстане: коротко
- Россия продолжает перебрасывать свои войска на территорию Казахстана. Ранее президент Токаев попросил о помощи силы ОДКБ.
- Количество задержанных участников акций приблизилось к 6 тысячам.
- В то же время неизвестно количество погибших – данные постоянно разнятся.
- Среди задержанных и известный киргизский джазовый музыкант Викрам Рузахунов, прибывший в Казахстан ради концертов.
- В Казахстане не работают обменные пункты, в Алматы закрыли дошкольные учреждения.
Смотрите видео о массовых задержаниях в Казахстане: