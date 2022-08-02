Самолет с Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела в Тайвань. Китай резко осудил визит Пелоси в Тайвань.

О том, что самолет с Нэнси Пелоси приземлился в Тайване, показывает сервис Flightradar24. Пока неизвестно, покинет ли она границы аэропорта.

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Нэнси Пелоси вышла из самолета и зашла в аэропорт

Впоследствии в сети появилась видеотрансляция, подтверждающая, что Пелоси прибыла в Тайвань. Нэнси Пелоси – третий человек в США по влиятельности. Это первый за 25 лет визит чиновника Штатов высочайшего уровня в Тайвань.

Она спустилась с трапа самолета, поздоровалась с гражданами Тайваня и вошла в здание аэропорта.

Пелоси вышла из самолета: смотрите видео

Зачем Пелоси прибыла в Тайвань

Точная причина пока неизвестна. Ранее эксперты сообщали, что визит Пелоси в Тайвань может быть неофициальным и завершиться транзитом. Но некоторые аналитики уверены, что она встретится с президентом страны. В настоящее время аэропорт, в котором находится спикер США, тщательно охраняется.

Реакция Китая не заставила себя ждать.

Между тем МИД Китая резко осудил визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. В заявлении министерства говорится, что визит послал неверные сигналы "сепаратистским силам", стремящимся к независимости Тайваня. Также в ведомстве добавили, что Тайваньский вопрос является самым важным и чувствительным вопросом, лежащим в основе китайско-американских отношений.

Заметим, что напряжение в Китае возросло еще тогда, когда появилась первая информация о том, что Пелоси планирует прилететь в Тайвань, в частности:

власти КНР пригрозили развернуть военную кампанию против Тайваня.

США переместили ближе к Тайваню технику, включая авианосцы и большие самолеты. В Белом доме готовят план безопасности для спикера Пелоси.

Между тем в сети распространяли видео, когда Пелоси находилась в небе, в Китае якобы включили воздушную тревогу. Информации о подлинности этого видео пока нет.

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