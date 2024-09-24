Что известно о самолетах Як-130 ВВС Беларуси и для чего они нужны Лукашенко

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Во вторник, 24 сентября, в 14:28 Воздушные силы ВСУ сообщили о воздушной цели на границе Киевской и Житомирской областей, которая пересекла государственную границу с территории Беларуси. В 14:29 в Киеве и северных областях Украины уже звучала воздушная тревога.

Воздушные силы сначала не уточняли, что это за цель, однако за них это сделал "Николаевский Ванек" и другие мониторинговые каналы. Они сообщили, что нарушителем спокойствия является самолет Як-130. Впоследствии "Беларускі Гаюн" уточнил, что это был учебно-боевой самолет Як-130 Воздушных сил Беларуси: он якобы залетел в Украину из Гомельской области.

Впоследствии Воздушные силы уточнили, что факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлено. А, вероятно, была применена радиолокационная помеха.

Тем не менее 24 Канал рассказывает, что известно о самолете Як-130, какие функции он выполняет и может ли быть не только учебным, но и боевым.

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Поскольку Беларусь является союзницей России и, по выражению тамошнего диктатора Лукашенко, – соагрессором, то к вероятному нарушению воздушного пространства Украины отнеслись серьезно и объявили тревогу, которая продолжалась до 14:44, после чего цель, похоже, вернулась в Беларусь.

Инцидент с нарушением воздушного пространства Украины со стороны Беларуси мог бы быть фактически первым за все время полномасштабной войны, тем более что речь идет о формально боевом самолете.

Учебный самолет с амбициями, но ограниченными возможностями

Як-130 – это российский самолет, проект которого появился на свет в 1990-е, а начал полноценную жизнь только в 2010-м. Парк этих самолетов есть в распоряжении России с Беларусью. В Беларуси Як-130 вместе с L-39 являются основными типами учебно-боевых машин тамошних ВВС. Их у Лукашенко 11 и 9 соответственно.



Як-130 ВС Беларуси / фото ВВС Беларуси

Россияне разрабатывали Як-130 вместе с итальянским бюро Alenia Aermacchi и украинской "Мотор Сич". Впоследствии итальянцы поссорились с россиянами и на финальном этапе вышли из проекта (сейчас они имеют свой Як-130 под названием Aermacchi M-346). А у россиян в итоге получился бюджетный эрзац, который имеет неплохие летные характеристики, но лишен полезных "обвесов", которые, собственно, и делают самолет несовременным.



Як-130 на Международной авиационной выставке Фарнборо-2012 / фото: Википедия, Creative Commons

У Як-130 отсутствует РЛС, он не может использовать высокоточное вооружение, а соответственно, просто не выживет в условиях противостояния с современными ВВС. Именно поэтому основной рынок сбыта для таких самолетов – Алжир, Бангладеш, Вьетнам, Лаос и Мьянма (в 2012 году Россия продавала их по цене 15 миллионов долларов за штуку), а с 2023 года – Иран, для которого сейчас любой самолет в радость, ведь основой ВВС этого государства-террориста являются машины, которым уже далеко за 50 лет.

Всего же Россия за все время выпустила менее 100 Як-130, а это означает, что дела у проекта идут не слишком хорошо. Сейчас Россия начала ставить на Як-130 подвесные бортовые радиолокационные станции, однако в условиях санкций этот процесс не приобрел массовости, как и производство самих самолетов. Поэтому очень большой вопрос, зайдет ли у России эта история дальше прототипов.

Як-130: основные характеристики

Разработчик – КБ "Яковлев", Россия,

начало эксплуатации – 2010 год,

длина – 11,49 метра,

размах крыла – 9,72 метра,

высота – 4,76 метра,

масса пустого – 4600 килограммов,

боевая нагрузка – до 3000 килограммов,

вооружение: пушечные контейнеры УПК-23-250 с пушками калибра 23 мм и боекомплектом 250 снарядов в каждом, ракеты класса "воздух – воздух" ближнего боя Р-73, Р-77, Р-60, неуправляемые бомбы различного калибра, блоки с НРУСами,

дальность полета с боевой нагрузкой – до 1 600 километров,

скорость – дозвуковая, до 1050 километров в час,

экипаж – 1 – 2 человека,

приблизительная стоимость – 15 миллионов долларов (по состоянию на 2012 год).

Для чего Лукашенко Як-130

Ни в России, ни в Беларуси Як-130 не используется как боевой самолет, при этом "лукашенковцы" тренируются на Як-130 запускать боевые ракеты Р-73. Стрельбы проходят на полигоне "Полесский" в Гомельской области, где кроме "яков" работают также МиГ-29.

Всего в Беларуси было 12 Як-130, Лукашенко их приобрел у России по контракту, заключенному в 2012 году. С тех пор один самолет был потерян вследствие авиакатастрофы в 2021 году. Тогда отказали системы управления самолетом (не забываем, их производитель – Россия).

Самолет упал прямо на жилой массив в городе Барановичи и чудом не задел дома. Оба пилота (майор и лейтенант) успели катапультироваться, но из-за того, что они до последнего пытались отвести Як-130 от гражданских сооружений, сделали это поздно и погибли.



Як-130 ВС Беларуси с вооружением / фото ВВС Беларуси

Основная задача Як-130 и Беларуси – обучение пилотов и тренировки и приближенных к боевым условиях.



При этом тактические характеристики позволяют легко превратить Як-130 в боевой штурмовик и навесить на него немало опасных игрушек, а именно – неуправляемых ракет, ракет ближнего боя Р-73 и авиационной пушки.

Собственно, поэтому тревогу не выключали бы даже после того, когда было определено, что именно на радаре. При этом довольно сомнительно, что в этом случае Як-130 использовали бы как средство для ведения боевых действий, попытки прорыва ПВО или даже ударов. Скорее всего, это могла быть ошибка или тест на внимательность, который проводили то ли белорусы, то ли россияне.