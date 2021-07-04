Инсульт у бортопроводника: самолет Копенгаген – Сингапур экстренно посадили в Москве

Пассажирский лайнер Singapore Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту "Домодедово". Самолет изменил маршрут из-за инсульта у бортпроводника.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. Airbus A-350 выполнял рейс из Копенгагена в Сингапур.

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Об экстренной ситуации сообщил командир судна

Через воздушное пространство России лайнер должен был пройти транзитом. Однако об экстренной ситуации диспетчеров сообщил командир судна. Он сказал, что у одного из членов экипажа – гипертонический криз.

У бортпроводника диагностировали инсульт

Диспетчеры предложили посадку в "Домодедово". Пострадавшего на аэродроме уже ждала бригада реаниматологов. Медики сразу диагностировали инсульт и экстренно госпитализировали пациента.

На Филиппинах разбился военный самолет

Отметим, что 4 июля произошла трагедия на Филиппинах. Военный самолет, на борту которого было не менее 85 человек, разбился при попытке приземлиться. СМИ сообщают о 40 спасенных, которых удалось вытащить из горящего воздушного судна. Также уже есть информация о как минимум 17 погибших.

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