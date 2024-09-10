В Польше экстренно сел самолет, следовавший из Москвы: в чем причина

В Варшаве в аэропорту имени Шопена экстренно приземлился самолет из Москвы, направлявшийся в Стамбул. Это произошло вечером в воскресенье, 8 сентября.

Так, самолет Airbus A320 турецкой авиакомпании Pegasus вылетел из Москвы в воскресенье, 8 сентября, в 20:00 по местному времени. Сам рейс направлялся в Стамбул, однако над польской территорией пилоты перенаправили его в Варшаву.

Смотрите также Из-за загрязнения реки Десна Киев может остаться без основного источника питьевой воды

В Польше совершил аварийную посадку самолет, летевший из Москвы

Поэтому Airbus совершил экстренную посадку в варшавском аэропорту имени Фридерика Шопена. Причиной стали технические проблемы с навигационной системой Airbus.

Известно, что всех пассажиров направили в нешенгенскую зону аэропорта Варшавы, где для них выделили специальную зону под контролем сотрудников пограничной службы Польши и службы безопасности аэропорта.

Там пассажиры дождались другого самолета, который уже отправился в Стамбул. Это произошло около 04:00 в понедельник, 9 сентября.

Закрытие воздушного пространства, в частности для ее авиаперевозчиков, стало одним из первых ограничений, введенных против Москвы, после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

Однако пассажиры из России могут въезжать на территорию Европейского Союза, но только на борту самолетов нероссийской регистрации, принадлежащих другим компаниям. Исключением являются только гуманитарные и поисково-спасательные рейсы, а также необходимость экстренной посадки.